Коммутатор (switch) TP-LINK TL-SF1048
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Код товара: 21746
Производитель: TP-LINK
мало
мало
9 990₽
119
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О товаре
свитч, 48 портов Ethernet 10/100 Мбит/сек, рэковый
Характеристики
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- Тип устройства
- Коммутатор (switch)
- Размер таблицы MAC адресов
- 8192
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