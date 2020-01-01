Коммутатор (switch) TP-LINK TL-SG1218MP
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Код товара: 141277
Производитель: TP-LINK
21 990₽
23 590₽
263
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В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип устройства
- Коммутатор (switch)
- Вид
- неуправляемый
- Варианты крепления
- настольный, монтируемые в стойку
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