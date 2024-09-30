Коммутатор (switch) TP-LINK TL-SF1005P
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 130298
Производитель: TP-LINK
3 490₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
47
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
5%
Коммутатор (switch) TP-LINK TL-SF1008P
3 990₽
4 190₽
Коммутатор (switch) TP-LINK TL-SF1024M
3 190₽
43
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
6%
Коммутатор (switch) TP-LINK TL-SG1005P
3 590₽
3 790₽
47
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Коммутатор (switch) Tenda 9PORT 10/100M POE TEF1109P-8-63W
3 990₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип устройства
- Коммутатор (switch)
- Вид
- неуправляемый
- Варианты крепления
- настольный, крепление к стене
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.