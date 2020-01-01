Коммутатор (switch) Mercusys MS108G
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Код товара: 101021
Производитель: Mercusys
В наличии
В наличии
990₽
10
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Характеристики
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- Тип устройства
- Коммутатор (switch)
- Вид
- неуправляемый
- Варианты крепления
- крепление к стене
- Количество портов
- 8
- PoE
- нет
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