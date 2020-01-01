Кабель UTP 4 пары кат.5e < бухта 305м> VCOM < VNC1100>
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Код товара: 29207
Производитель: VCOM
В наличии
В наличии
4 460₽
53
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Характеристики
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- Тип кабеля
- Кабель UTP 4 пары
- Назначение
- для внутренней прокладки
- Категория кабеля
- 5е
- Наличие троса
- нет
- Длина кабеля в бухте
- 305 м
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