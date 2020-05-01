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Кабель UTP 4 пары 2*305 м Ripo
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Код товара: 187918
Производитель: Ripo
3 990₽
47
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Характеристики
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- Тип кабеля
- Кабель UTP 4 пары
- Назначение
- для внутренней прокладки
- Категория кабеля
- 5е
- Длина кабеля в бухте
- 2*305 м
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