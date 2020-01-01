Бухта utp 5 кат.2 пары 0.52 для внешней прокладки с тросом 500м
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Код товара: 11084
Производитель: Прочее
30 декабря
30 декабря
11 190₽
134
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Характеристики
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- Тип кабеля
- Кабель UTP 2 пары
- Назначение
- для внешней прокладки
- Категория кабеля
- 5
- Наличие троса
- есть
- Длина кабеля в бухте
- 500 м
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