Wi-Fi роутер Asus RT-AC65P
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Код товара: 95026
Производитель: Asus
мало
мало
5 990₽
71
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Характеристики
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- Тип устройства
- Wi-Fi роутер
- Стандарт Wi-Fi 802.11
- 802.11g, 802.11ac, 802.11n, 802.11b
- Частотный диапазон устройств Wi-Fi
- 2.4 / 5 ГГц
- Встроенная поддержка SIM-карт
- 3G, 4G LTE
- Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
- 1750
- Цвет
- черный
- Количество LAN портов
- 4
- Скорость портов
- 1 Гбит/с
- Объем оперативной памяти, Мб
- 256
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