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Wi-Fi роутеры, точки доступа
Wi-Fi роутер Asus RT-AC65P

Wi-Fi роутер Asus RT-AC65P

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Wi-Fi роутер Asus RT-AC65P
Wi-Fi роутер Asus RT-AC65P
Wi-Fi роутер Asus RT-AC65P
Wi-Fi роутер Asus RT-AC65P
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 95026
Производитель: Asus
мало
мало
5 990₽
71
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Характеристики
Тип устройства
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi 802.11
802.11g, 802.11ac, 802.11n, 802.11b
Частотный диапазон устройств Wi-Fi
2.4 / 5 ГГц
Встроенная поддержка SIM-карт
3G, 4G LTE
Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
1750
Цвет
черный
Количество LAN портов
4
Скорость портов
1 Гбит/с
Объем оперативной памяти, Мб
256
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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  • Наличными при получении

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