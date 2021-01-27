Wi-Fi роутер Keenetic Ultra KN-1810-01
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Код товара: 94679
Производитель: Keenetic
В наличии
В наличии
11 990₽
143
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Характеристики
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- Тип связи
- Wi-Fi
- Подключение к интернету (WAN)
- внешний модем, Ethernet RJ-45, SFP
- Тип устройства
- Wi-Fi роутер
- Стандарт Wi-Fi 802.11
- 802.11g, 802.11ac, 802.11n, 802.11b
- Частотный диапазон устройств Wi-Fi
- 2.4 / 5 ГГц (одновременная работа)
- Встроенная поддержка SIM-карт
- 3G, 4G LTE
- Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
- 2533
- Цвет
- серый
- Функции и особенности
- режим репитера (повторителя), режим моста, поддержка Mesh Wi-Fi, поддержка IPv6, UPnP AV-сервер
- Функции маршрутизации
- демилитаризованная зона (DMZ), статическая маршрутизация, DHCP-сервер, NAT, поддержка Dynamic DNS, межсетевой экран (Firewall)
- Функции VPN
- PPTP, L2TP, IPSec, OpenVPN
- Функции шифрования
- WPA3, WPA, WEP, WPA2
- Количество LAN портов
- 4
- Скорость портов
- 1 Гбит/с
- Объем оперативной памяти, Мб
- 256
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
И
И
Имамутдин
27 января 2021
Достоинства
Подключение по оптоволокну и скорость работы порадовало, в небольшом офисе спокойно тянет 30 Wi-Fi подключений и 8 ПК без напряг.
Недостатки
Пока недостатков не нашел, если найду, дополню отзыв
Комментарии
Подключил 2 провайдера в приоритете оптоволокно в запасе проводной, думал купить MikroTik, но не хотел с ним замарачиваться в настройках. Скорость Wi-Fi порадовало и переключения между 5 и 2,4ггц вообще незаметны.
М
М
Мурад
11 ноября 2022
Почему тогда 4 звёзды .если тебя всё порадовало
0 0
М
М
Мурад
11 ноября 2022
Почему тогда 4 звёзды .если тебя всё порадовало
0 0
М
М
Мурад
11 ноября 2022
Почему тогда 4 звёзды .если тебя всё порадовало
0 0
М
М
Мурад
11 ноября 2022
Почему тогда 4 звёзды .если тебя всё порадовало
0 0
И
Имамутдин
27 января 2021
Достоинства
Подключение по оптоволокну и скорость работы порадовало, в небольшом офисе спокойно тянет 30 Wi-Fi подключений и 8 ПК без напряг.
Недостатки
Пока недостатков не нашел, если найду, дополню отзыв
Комментарии
Подключил 2 провайдера в приоритете оптоволокно в запасе проводной, думал купить MikroTik, но не хотел с ним замарачиваться в настройках. Скорость Wi-Fi порадовало и переключения между 5 и 2,4ггц вообще незаметны.
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