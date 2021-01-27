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Wi-Fi роутеры, точки доступа
Wi-Fi роутер Keenetic Ultra KN-1810-01

Wi-Fi роутер Keenetic Ultra KN-1810-01

1 отзыв
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Wi-Fi роутер Keenetic Ultra KN-1810-01
Wi-Fi роутер Keenetic Ultra KN-1810-01
Wi-Fi роутер Keenetic Ultra KN-1810-01
Wi-Fi роутер Keenetic Ultra KN-1810-01
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 94679
Производитель: Keenetic
В наличии
В наличии
11 990₽
143
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Характеристики
Тип связи
Wi-Fi
Подключение к интернету (WAN)
внешний модем, Ethernet RJ-45, SFP
Тип устройства
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi 802.11
802.11g, 802.11ac, 802.11n, 802.11b
Частотный диапазон устройств Wi-Fi
2.4 / 5 ГГц (одновременная работа)
Встроенная поддержка SIM-карт
3G, 4G LTE
Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
2533
Цвет
серый
Функции и особенности
режим репитера (повторителя), режим моста, поддержка Mesh Wi-Fi, поддержка IPv6, UPnP AV-сервер
Функции маршрутизации
демилитаризованная зона (DMZ), статическая маршрутизация, DHCP-сервер, NAT, поддержка Dynamic DNS, межсетевой экран (Firewall)
Функции VPN
PPTP, L2TP, IPSec, OpenVPN
Функции шифрования
WPA3, WPA, WEP, WPA2
Количество LAN портов
4
Скорость портов
1 Гбит/с
Объем оперативной памяти, Мб
256
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Отзывы 1
4
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
4
5 звезд
0
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
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Поделитесь своими впечатлениями о товаре

И
И
Имамутдин
27 января 2021
Хорошо
Достоинства
Подключение по оптоволокну и скорость работы порадовало, в небольшом офисе спокойно тянет 30 Wi-Fi подключений и 8 ПК без напряг.
Недостатки
Пока недостатков не нашел, если найду, дополню отзыв
Комментарии
Подключил 2 провайдера в приоритете оптоволокно в запасе проводной, думал купить MikroTik, но не хотел с ним замарачиваться в настройках. Скорость Wi-Fi порадовало и переключения между 5 и 2,4ггц вообще незаметны.
4
Ответить
0 0
М
М
Мурад
11 ноября 2022
Почему тогда 4 звёзды .если тебя всё порадовало
Ответить
0 0
М
М
Мурад
11 ноября 2022
Почему тогда 4 звёзды .если тебя всё порадовало
Ответить
0 0
М
М
Мурад
11 ноября 2022
Почему тогда 4 звёзды .если тебя всё порадовало
Ответить
0 0
М
М
Мурад
11 ноября 2022
Почему тогда 4 звёзды .если тебя всё порадовало
Ответить
0 0
И
Имамутдин
27 января 2021
Хорошо
Достоинства
Подключение по оптоволокну и скорость работы порадовало, в небольшом офисе спокойно тянет 30 Wi-Fi подключений и 8 ПК без напряг.
Недостатки
Пока недостатков не нашел, если найду, дополню отзыв
Комментарии
Подключил 2 провайдера в приоритете оптоволокно в запасе проводной, думал купить MikroTik, но не хотел с ним замарачиваться в настройках. Скорость Wi-Fi порадовало и переключения между 5 и 2,4ггц вообще незаметны.
4
Ответить
0
0
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В наличии
В наличии
11 990₽
143
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1 = 1₽
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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