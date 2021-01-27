Wi-Fi роутер Keenetic Ultra KN-1810-01

Подключение по оптоволокну и скорость работы порадовало, в небольшом офисе спокойно тянет 30 Wi-Fi подключений и 8 ПК без напряг.

Пока недостатков не нашел, если найду, дополню отзыв

Комментарии

Подключил 2 провайдера в приоритете оптоволокно в запасе проводной, думал купить MikroTik, но не хотел с ним замарачиваться в настройках. Скорость Wi-Fi порадовало и переключения между 5 и 2,4ггц вообще незаметны.