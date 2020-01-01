Wi-Fi роутер Ubiquiti NanoStation M2
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Код товара: 8960
Производитель: Ubiquiti
Гарантия: 12 мес.
30 декабря
30 декабря
8 490₽
101
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О товаре
Wi-Fi роутер, 802.11n, MIMO, 150 Мбит/с, роутер, 2xLAN
Характеристики
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- Тип связи
- Wi-Fi
- Тип устройства
- Wi-Fi точка доступа
- Стандарт Wi-Fi 802.11
- 802.11n
- Частотный диапазон устройств Wi-Fi
- 2.4 ГГц
- Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
- 150
- Количество LAN портов
- 2
- Скорость портов
- 100 Мбит/с
- Объем оперативной памяти, Мб
- 32
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