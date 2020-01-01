Wi-Fi роутер Ubiquiti NanoStation M2

Кола

Мы доставляем продукты по Каспийску

Доставка продуктов по Каспийску

Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Портативные радиостанции
Смарт-очки
XiaomiSamsungAppleSonyPhilipsHIPER
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
Неттопы
AcerApplePhilipsSamsungXiaomiHIPERLG
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
Аудиотехника
DVD и BluRay проигрыватели
LGSamsungSonyXiaomiPhilips
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Тепловые пушки
Аксессуары для климатического оборудования
ElectroluxXiaomiDysonHIPERLGPhilips
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Витамины, БАД и добавки
Гигиена полости рта
Коктейли
Зеркала
Солевые лампы
Очки для зрения
Щетки для волос
PhilipsDysonXiaomi
Спорт и одежда
Спорт и одежда
Фитнес и аксессуары
Силовые тренировки
Мячи
Плавание
Активный отдых
Командный спорт
Бытовая химия и гигиена
Бытовая химия и гигиена
Средства для уборки
Средства для стирки
Средства личной гигиены
Уходовая косметика
Детская гигиена
Хозяйственные товары
Средства для мытья посуды
Книги и канцтовары
Книги и канцтовары
Школьные принадлежности
Офисные принадлежности
Письменные принадлежности
Ежедневники, блокноты
Подарочные сертификаты
Книги
Мерч «Это 05»
Мерч «Это 05»
Футболки
Закладки
Открытки
Браслеты
Игры, развлечения, хобби
Игры, развлечения, хобби
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
Электротранспорт
Настольные игры
Товары для детей
Оформление праздников
Квадрокоптеры
Радиоуправляемые модели
Пазлы
Аксессуары для квадрокоптеров
Картины по номерам
HIPERHasbroSonyBerlingoLori
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Посуда
Уход за одеждой и бельем
Инструменты
Кресла
Умный дом
Освещение
Фурнитура для мебели
Товары для отдыха
БюрократМеттаChairman
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Автомобильные инструменты
Уцененные товары
Уцененные товары
Бытовая техника
Компьютерная техника и периферия
Телефоны и гаджеты
Красота и здоровье
ТВ, игры, аудио и видео
Аксессуары
Климатическая техника
Офисная техника и сети
Samsung
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль
05.ru
Каталог
Офисная техника и сети
Сетевое оборудование
Wi-Fi роутеры, точки доступа
Wi-Fi роутер Ubiquiti NanoStation M2

Wi-Fi роутер Ubiquiti NanoStation M2

0 отзывов
Наведите на фотографию для увеличения
Wi-Fi роутер Ubiquiti NanoStation M2
Wi-Fi роутер Ubiquiti NanoStation M2
Wi-Fi роутер Ubiquiti NanoStation M2
Wi-Fi роутер Ubiquiti NanoStation M2
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
В сравнение
В избранное
Код товара: 8960
Производитель: Ubiquiti
Гарантия: 12 мес.
30 декабря
30 декабря
8 490₽
101
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 3 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    4 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа

О товаре
Wi-Fi роутер, 802.11n, MIMO, 150 Мбит/с, роутер, 2xLAN
Характеристики
Тип связи
Wi-Fi
Тип устройства
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi 802.11
802.11n
Частотный диапазон устройств Wi-Fi
2.4 ГГц
Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
150
Количество LAN портов
2
Скорость портов
100 Мбит/с
Объем оперативной памяти, Мб
32
Посмотреть все характеристики

Отзывов ещё нет — ваш может стать первым

Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.

Похожие товары
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
82
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi мост Ubiquiti PBE-M2-400
6 900₽
82
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi мост Ubiquiti PBE-M2-400
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
64
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi Mesh система TP-LINK [Deco E4(3-pack)] Mesh Wi-Fi System
8 090₽
64
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi Mesh система TP-LINK [Deco E4(3-pack)] Mesh Wi-Fi System
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
107
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi система (комплект) TP-LINK Deco M4 (2-pack)
8 990₽
107
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi система (комплект) TP-LINK Deco M4 (2-pack)
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
57
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi система (комплект) TP-LINK Deco M5(2-pack)
9 490₽
57
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi система (комплект) TP-LINK Deco M5(2-pack)
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
112
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi система (комплект) TP-LINK Deco S4(3-pack)
9 990₽
112
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi система (комплект) TP-LINK Deco S4(3-pack)
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
95
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi система (комплект) Tenda MW5-3 AC1200
7 990₽
95
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi система (комплект) Tenda MW5-3 AC1200
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
118
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер Keenetic Hero 4G [KN-2310-01]
9 890₽
118
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер Keenetic Hero 4G [KN-2310-01]
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
107
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер TP-LINK [Archer AX73]
8 990₽
107
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер TP-LINK [Archer AX73]
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Wi-Fi система (комплект) Tenda MW5C(3-PACK)
6 990₽
Wi-Fi система (комплект) Tenda MW5C(3-PACK)
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
117
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Маршрутизатор Keenetic Voyager Pro (KN-3510)
9 790₽
117
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Маршрутизатор Keenetic Voyager Pro (KN-3510)
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
99
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Маршрутизатор Xiaomi Mesh System AX3000(2-pack) (DVB4287GL)
9 890₽
99
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Маршрутизатор Xiaomi Mesh System AX3000(2-pack) (DVB4287GL)
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
94
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Маршрутизатор Keenetic Hopper
7 890₽
94
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Маршрутизатор Keenetic Hopper
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
89
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi Mesh система Keenetic Orbiter Pro
7 490₽
89
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi Mesh система Keenetic Orbiter Pro
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
200
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер Keenetic Sprinter
6 990₽
200
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер Keenetic Sprinter
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
59
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер Huawei B535-232/333
8 490₽
59
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер Huawei B535-232/333
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
38
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi Mesh система Mercusys AC1900
7 990₽
38
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi Mesh система Mercusys AC1900
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
94
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi точка доступа TP-LINK EAP225-Outdoor
7 890₽
94
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi точка доступа TP-LINK EAP225-Outdoor
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
89
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi точка доступа TP-LINK EAP225
7 490₽
89
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi точка доступа TP-LINK EAP225
82
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi мост Ubiquiti PBE-M2-400
Wi-Fi мост Ubiquiti PBE-M2-400
6 900₽
64
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi Mesh система TP-LINK [Deco E4(3-pack)] Mesh Wi-Fi System
Wi-Fi Mesh система TP-LINK [Deco E4(3-pack)] Mesh Wi-Fi System
8 090₽
107
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi система (комплект) TP-LINK Deco M4 (2-pack)
Wi-Fi система (комплект) TP-LINK Deco M4 (2-pack)
8 990₽
57
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi система (комплект) TP-LINK Deco M5(2-pack)
Wi-Fi система (комплект) TP-LINK Deco M5(2-pack)
9 490₽
112
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi система (комплект) TP-LINK Deco S4(3-pack)
Wi-Fi система (комплект) TP-LINK Deco S4(3-pack)
9 990₽
95
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi система (комплект) Tenda MW5-3 AC1200
Wi-Fi система (комплект) Tenda MW5-3 AC1200
7 990₽

Есть вопросы о товаре?

Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.

В сравнение
В избранное
30 декабря
30 декабря
8 490₽
101
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 3 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    4 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа