Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR841N
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Код товара: 8906
Производитель: TP-LINK
мало
мало
1 490₽
17
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О товаре
Wi-Fi роутер, 802.11n, MIMO, 300 Мбит/с, роутер, 4xLAN
Характеристики
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- Тип связи
- Wi-Fi
- Тип устройства
- Wi-Fi роутер
- Стандарт Wi-Fi 802.11
- 802.11n
- Частотный диапазон устройств Wi-Fi
- 2.4 ГГц
- Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
- 300
- Цвет
- белый
- Количество LAN портов
- 4
- Скорость портов
- 100 Мбит/с
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