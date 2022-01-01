Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-LINK TL-WA850RE
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Код товара: 8878
Производитель: TP-LINK
Гарантия: 12 мес.
В наличии
В наличии
1 190₽
5
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О товаре
Wi-Fi усилитель сигнала (репитер), 802.11n, 300 Мбит/с
Характеристики
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- Тип связи
- Wi-Fi
- Тип устройства
- Wi-Fi усилитель сигнала (репитер)
- Стандарт Wi-Fi 802.11
- 802.11g, 802.11n, 802.11b
- Частотный диапазон устройств Wi-Fi
- 2.4 ГГц
- Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
- 300
- Цвет
- белый
- Функции и особенности
- режим репитера (повторителя), режим моста
- Функции маршрутизации
- DHCP-сервер
- Функции шифрования
- WPA, WEP, WPA2
- Количество LAN портов
- 1
- Скорость портов
- 100 Мбит/с
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Вопросы и ответы
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С
Саида
1 января 2022
Здравствуйте))) у нас дома есть вай Фай на 2 м этаже. На 1м этаже телевизор, а телевизор работает чисто через интернет, подключили вай Фай но связь вообще плохая, постоянно останавливает, невозможно нормально посмотреть что-то. И Вай Фая на телефоне вообще не держится, постоянно приходится заново подключаться. Поможет ли этот усилитель, при таких случаях ?
1
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05.ru
02.01.2022 16:11:14
Добрый день! Можете написать в чат на нашем сайте, или позвонить на горячую линию 88005110505 мы Вас проконсультируем
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0 0
С
Саида
1 января 2022
Здравствуйте))) у нас дома есть вай Фай на 2 м этаже. На 1м этаже телевизор, а телевизор работает чисто через интернет, подключили вай Фай но связь вообще плохая, постоянно останавливает, невозможно нормально посмотреть что-то. И Вай Фая на телефоне вообще не держится, постоянно приходится заново подключаться. Поможет ли этот усилитель, при таких случаях ?
1
0
0