TP-LINK < TL-WR1045ND > Wireless N Gigabit Router (4UTP 10 / 100 / 1000Mbps, 1WAN, 802.11b / g / n, 450Mbps, USB)
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Код товара: 8835
Производитель: TP-LINK
Гарантия: 12 мес.
мало
мало
2 550₽
30
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О товаре
Wi-Fi роутер, Гбит, 802.11n, MIMO, 450 Мбит/с, роутер, 4xLAN, принт-сервер
Характеристики
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- Тип устройства
- Wi-Fi точка доступа
- Встроенная поддержка SIM-карт
- 3G, 4G LTE
- Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
- 450
- Количество LAN портов
- 4
- Скорость портов
- 1 Гбит/с
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