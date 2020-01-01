Wi-Fi мост Ubiquiti PBE-M2-400
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Код товара: 8831
Производитель: Ubiquiti
Гарантия: 12 мес.
мало
мало
6 900₽
82
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О товаре
Wi-Fi мост, 802.11n, 150 Мбит/с
Характеристики
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- Тип связи
- Wi-Fi
- Тип устройства
- Wi-Fi мост
- Стандарт Wi-Fi 802.11
- 802.11a, 802.11g, 802.11n, 802.11b
- Частотный диапазон устройств Wi-Fi
- 2.4 ГГц
- Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
- 150
- Цвет
- белый
- Количество LAN портов
- 1
- Скорость портов
- 100 Мбит/с
- Объем оперативной памяти, Мб
- 64
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