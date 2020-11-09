Wi-Fi роутер Tenda AC10

С

Сааду

Нужен роутер в квартиру, чтобы сигнал доходил во все комнаты, 110 квадратных метров площадь квартиры, роутер будет находиться примерно по центру квартиры, самая удаленная точка от роутера 10 метров плюс стена Какой роутер посоветуете?