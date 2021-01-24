Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) Tenda A9
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Код товара: 79039
Производитель: Tenda
Гарантия: 10 мес.
мало
мало
990₽
8
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Тип связи
- Wi-Fi
- Тип устройства
- Wi-Fi усилитель сигнала (репитер)
- Стандарт Wi-Fi 802.11
- 802.11n
- Частотный диапазон устройств Wi-Fi
- 2.4 ГГц
- Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
- 300
- Цвет
- белый
- Количество LAN портов
- 1
- Скорость портов
- 100 Мбит/с
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Вопросы и ответы
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М
Магомедов Айгун
24 января 2021
Здравствуйте. Хотел бы узнать данный репитер работает на роутер mikrotik?
1
0 0
0
05.ru
27.07.2021 11:40:16
Здравствуйте! Репитеру не важно от какого роутера, нужно просто подключится к вайфаю который есть и всё Так что подойдёт любой роутер Лишь бы раздавал wifi
Ответить
0 0
М
Магомедов Айгун
24 января 2021
Здравствуйте. Хотел бы узнать данный репитер работает на роутер mikrotik?
1
0
0