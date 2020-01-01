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Wi-Fi роутеры, точки доступа
Wi-Fi роутер Mercusys MW305R

Wi-Fi роутер Mercusys MW305R

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Wi-Fi роутер Mercusys MW305R
Wi-Fi роутер Mercusys MW305R
Wi-Fi роутер Mercusys MW305R
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Код товара: 76590
Производитель: Mercusys
Гарантия: 24 мес.
В наличии
В наличии
990₽
7
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Характеристики
Тип связи
Wi-Fi
Тип устройства
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi 802.11
802.11n
Частотный диапазон устройств Wi-Fi
2.4 ГГц
Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
300
Количество LAN портов
4
Скорость портов
100 Мбит/с
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа