Tenda nova MW3(2-pack) АС1200 Двухдиапазонная Wi-Fi Mesh система, 2 порта fast ethernet RJ45
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Код товара: 75504
Производитель: Tenda
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мало
4 990₽
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Характеристики
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- Тип связи
- Wi-Fi
- Тип устройства
- Wi-Fi система (комплект)
- Частотный диапазон устройств Wi-Fi
- 2.4 / 5 ГГц (одновременная работа)
- Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
- 1167
- Количество LAN портов
- 2
- Скорость портов
- 100 Мбит/с
- Объем оперативной памяти, Мб
- 64
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