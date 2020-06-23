Wi-Fi роутер Tenda AC6

О товаре

Tenda AC6

Это мощный маршрутизатор для быстрой Wi-Fi сети. Он принадлежит к 5-му поколению Wi–Fi устройств. Процессор Broadcom обеспечивает быструю и стабильную работу двух диапазонах на максимальной скорости до 1167 Мбит/с. Четыре антенны 5дБ, независимые усилители сигнала и технология “Beamforming+” позволяют сигналу преодолевать стены вдвое эффективнее. Это означает, что можно наслаждаться играми и непрерывным просмотром видео в любое время и где угодно. Функция умного планирования доступа в Интернет, снижая потребление электроэнергии и обеспечивая умное использование Интернет.

Ключевые особенности

Высокая скорость: до 1167 Mбит/с (867 Mбит/с в диапазоне 5 ГГц и 300 Mбит/с в диапазоне 2.4 ГГц).

Центральный процессор 900 МГц Broadcom: высокая совместимость и отменная стабильность.

Мощные усилители и внешние антенны: покрытие всего дома.

Технология “Beamforming+”: расширенная зона приема Wi–Fi.

Планировщик задач: удобное управление и экономия.