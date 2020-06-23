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Wi-Fi роутеры, точки доступа
Wi-Fi роутер Tenda AC6

Wi-Fi роутер Tenda AC6

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Wi-Fi роутер Tenda AC6
Wi-Fi роутер Tenda AC6
Wi-Fi роутер Tenda AC6
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Код товара: 70994
Производитель: Tenda
В наличии
В наличии
1 950₽
2 190₽
23
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О товаре

Tenda AC6

Это мощный маршрутизатор для быстрой Wi-Fi сети. Он принадлежит к 5-му поколению Wi–Fi устройств. Процессор Broadcom обеспечивает быструю и стабильную работу двух диапазонах на максимальной скорости до 1167 Мбит/с. Четыре антенны 5дБ, независимые усилители сигнала и технология “Beamforming+” позволяют сигналу преодолевать стены вдвое эффективнее. Это означает, что можно наслаждаться играми и непрерывным просмотром видео в любое время и где угодно. Функция умного планирования доступа в Интернет, снижая потребление электроэнергии и обеспечивая умное использование Интернет.

Ключевые особенности

  • Высокая скорость: до 1167 Mбит/с (867 Mбит/с в диапазоне 5 ГГц и 300 Mбит/с в диапазоне 2.4 ГГц).
  • Центральный процессор 900 МГц Broadcom: высокая совместимость и отменная стабильность.
  • Мощные усилители и внешние антенны: покрытие всего дома.
  • Технология “Beamforming+”: расширенная зона приема Wi–Fi.
  • Планировщик задач: удобное управление и экономия.
    • Характеристики
    Тип связи
    Wi-Fi
    Подключение к интернету (WAN)
    Ethernet RJ-45
    Тип устройства
    Wi-Fi роутер
    Стандарт Wi-Fi 802.11
    802.11a, 802.11g, 802.11ac, 802.11b
    Частотный диапазон устройств Wi-Fi
    2.4 / 5 ГГц
    Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
    1167
    Цвет
    черный
    Функции и особенности
    режим репитера (повторителя), режим моста
    Функции маршрутизации
    демилитаризованная зона (DMZ), статическая маршрутизация, DHCP-сервер, NAT, поддержка Dynamic DNS, межсетевой экран (Firewall)
    Количество LAN портов
    3
    Скорость портов
    100 Мбит/с
    Объем оперативной памяти, Мб
    128
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    Вопросы и ответы
    А
    Абдурахман
    23 июня 2020
    Какая дальность связи у этого роутера?
    1 Ответить
    0 0
    М
    Мусали Генжеханов
    23.06.2020 23:46:59
    Абдурахман, доброй ночи вам, этот роутер охватывает зону до 150 м², при условии, что стены не особо толстые и не из саманного кирпича
    Ответить
    0 0
    А
    Абдурахман
    23 июня 2020
    Какая дальность связи у этого роутера?
    1 Ответить
    0
    0
    Читать все вопросы и ответы
    В сравнение
    В избранное
    В наличии
    В наличии
    1 950₽
    2 190₽
    23
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    Доставка по
    • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

      завтра

    • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

      2 дня