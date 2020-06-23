Wi-Fi роутер Tenda AC6
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Tenda AC6
Это мощный маршрутизатор для быстрой Wi-Fi сети. Он принадлежит к 5-му поколению Wi–Fi устройств. Процессор Broadcom обеспечивает быструю и стабильную работу двух диапазонах на максимальной скорости до 1167 Мбит/с. Четыре антенны 5дБ, независимые усилители сигнала и технология “Beamforming+” позволяют сигналу преодолевать стены вдвое эффективнее. Это означает, что можно наслаждаться играми и непрерывным просмотром видео в любое время и где угодно. Функция умного планирования доступа в Интернет, снижая потребление электроэнергии и обеспечивая умное использование Интернет.
Ключевые особенности
- Тип связи
- Wi-Fi
- Подключение к интернету (WAN)
- Ethernet RJ-45
- Тип устройства
- Wi-Fi роутер
- Стандарт Wi-Fi 802.11
- 802.11a, 802.11g, 802.11ac, 802.11b
- Частотный диапазон устройств Wi-Fi
- 2.4 / 5 ГГц
- Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
- 1167
- Цвет
- черный
- Функции и особенности
- режим репитера (повторителя), режим моста
- Функции маршрутизации
- демилитаризованная зона (DMZ), статическая маршрутизация, DHCP-сервер, NAT, поддержка Dynamic DNS, межсетевой экран (Firewall)
- Количество LAN портов
- 3
- Скорость портов
- 100 Мбит/с
- Объем оперативной памяти, Мб
- 128
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