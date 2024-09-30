Wi-Fi роутер Tenda N301
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1 190₽
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990₽
О товаре
Wi-Fi роутер Tenda N301Гарантирует стабильность Wi-Fi-сигнала, а также демонстрирует достаточно широкий канал. Устройство поддерживает стандарт 802.11n с частотой 2.4 ГГц и максимальной скоростью соединения 300 Мбит/с. Роутер выполнен в компактном белом корпусе, оборудованном двумя антеннами с коэффициентом усиления, равным 5 dBi. Он оборудован тремя LAN-портами, базовая скорость передачи которых равна 100 Мбит/сек. Благодаря наличию защиты WPA2, WPA, WEP роутер Tenda N301 ограничивает права пользователей, которые не авторизованы в сети. Управление настройками маршрутизатора осуществляется стандартно – через Web-интерфейс. Среди особенностей этого роутера следует выделить наличие демилитаризованной зоны (DMZ), а также функции VPN pass through. Маршрутизатор укомплектован всем необходимым для подключения.
Характеристики
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- Тип связи
- Wi-Fi
- Подключение к интернету (WAN)
- Ethernet RJ-45
- Тип устройства
- роутер
- Стандарт Wi-Fi 802.11
- b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4)
- Частотный диапазон устройств Wi-Fi
- 2.4 ГГц
- Встроенная поддержка SIM-карт
- нет
- Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
- 300
- Цвет
- белый
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