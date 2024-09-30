О товаре

Wi-Fi роутер Tenda N301 Гарантирует стабильность Wi-Fi-сигнала, а также демонстрирует достаточно широкий канал. Устройство поддерживает стандарт 802.11n с частотой 2.4 ГГц и максимальной скоростью соединения 300 Мбит/с. Роутер выполнен в компактном белом корпусе, оборудованном двумя антеннами с коэффициентом усиления, равным 5 dBi. Он оборудован тремя LAN-портами, базовая скорость передачи которых равна 100 Мбит/сек. Благодаря наличию защиты WPA2, WPA, WEP роутер Tenda N301 ограничивает права пользователей, которые не авторизованы в сети. Управление настройками маршрутизатора осуществляется стандартно – через Web-интерфейс. Среди особенностей этого роутера следует выделить наличие демилитаризованной зоны (DMZ), а также функции VPN pass through. Маршрутизатор укомплектован всем необходимым для подключения. Родительский контроль Поддерживает фильтрацию пользователей, MAC адресов, веб-сайтов. Вы можете установить различные правила доступа – например, время использования Интернет и другие Усиленная безопасность Для защиты данных N301 располагает многоуровневыми вариантами шифрования, предотвращающими несанкционированный доступ в Вашу сеть