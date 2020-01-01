Wi-Fi роутер Netis WF2409E
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Код товара: 67223
Производитель: Netis
В наличии
В наличии
1 090₽
13
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О товаре
Wi-Fi роутер, 802.11n, MIMO, 300 Мбит/с, коммутатор 4xLAN
Характеристики
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- Тип связи
- Wi-Fi
- Подключение к интернету (WAN)
- Ethernet RJ-45
- Тип устройства
- Wi-Fi роутер
- Стандарт Wi-Fi 802.11
- 802.11n
- Частотный диапазон устройств Wi-Fi
- 2.4 ГГц
- Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
- 300
- Цвет
- белый
- Функции и особенности
- режим репитера (повторителя), режим моста, WDS
- Функции маршрутизации
- демилитаризованная зона (DMZ), статическая маршрутизация, DHCP-сервер, NAT, поддержка Dynamic DNS, межсетевой экран (Firewall)
- Функции VPN
- PPTP, L2TP, IPSec
- Функции шифрования
- WPA, WEP, WPA2
- Количество LAN портов
- 4
- Скорость портов
- 100 Мбит/с
- Объем оперативной памяти, Мб
- 32
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