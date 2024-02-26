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Wi-Fi точка доступа TP-LINK EAP245

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Wi-Fi точка доступа TP-LINK EAP245
Wi-Fi точка доступа TP-LINK EAP245
Wi-Fi точка доступа TP-LINK EAP245
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
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Код товара: 65168
Производитель: TP-LINK
5
1 отзыв
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11 890₽
12 590₽
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О товаре

Wi-Fi точка доступа TP-LINK EAP245

Станет для вас отличным выбором в случае, если вы хотите получить в свое распоряжение надежное и сравнительно простое в настройке сетевое устройство, служащее для организации доступа к беспроводной сети. Модель предназначена для установки внутри помещений. Если вы планируете монтировать точку доступа в местах, куда возможен доступ чужих людей, то обеспечить сохранность оборудования поможет Кенсингтонский замок. Может функционировать в 2 диапазонах: 2.4 и 5 ГГц. Предусмотрена возможность одновременной работы в 2 диапазонах. Максимальная скорость беспроводного соединения поистине впечатляет: она равна 1750 Мбит/с. Может играть роль собственно точки доступа, а также моста и беспроводного клиента. Имеется гигабитный порт Ethernet, который, благодаря поддержке технологии PoE, можно использовать для питания точки доступа без «участия» электрической сети. Впрочем, возможность подключения устройства к обычной, электрической розетке также существует. Адаптер питания входит в комплект поставки.
  • Интеграция с Omada SDN
    • Автоматическая настройка параметров (ZTP), централизованное облачное управление и умный мониторинг
  • Централизованное управление
    • Простое и удобное управление через облако и приложение Omada
  • Бесшовный роуминг
    • При перемещении между точками доступа не будет пропадать сигнал, даже если выполняются чувствительные к задержкам задачи, такие как просмотр потоковых видео и голосовая связь
  • Поддержка PoE
    • Поддержка стандартов 802.3af/at и Passive PoE (адаптер PoE идёт в комплекте) обеспечит максимальную гибкость при размещении устройства
  • Защищённая гостевая сеть
    • Разные способы аутентификации (среди которых СМС, Facebook Wi-Fi, ваучер) и множество технологий, обеспечивающих защиту сети
  • Передовые технологии
    • Технологии, повышающие производительность сети, включая MU-MIMO, Band Steering, Airtime Fairness и Beamforming
    Характеристики
    Тип связи
    Wi-Fi
    Подключение к интернету (WAN)
    Ethernet RJ-45, SIM-карта
    Тип устройства
    точка доступа
    Стандарт Wi-Fi 802.11
    a (Wi-Fi 2), b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4), ac (Wi-Fi 5)
    Частотный диапазон устройств Wi-Fi
    2.4 / 5 ГГц
    Встроенная поддержка SIM-карт
    нет
    Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
    1300
    Цвет
    белый
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    Отзывы 1
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    1 отзыв
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    1 отзыв
    5
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    А
    Арсланали
    26 февраля 2024
    Рекомендует этот товар
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    0 0
    А
    Арсланали
    26 февраля 2024
    Рекомендует этот товар
    Ответить
    0
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    11 890₽
    12 590₽
    142
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    мало
    В магазинах:
    мало
    Доставка по
    • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

      завтра

    • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

      сегодня

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