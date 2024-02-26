Wi-Fi точка доступа TP-LINK EAP245
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11 890₽
12 590₽
142
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О товаре
Wi-Fi точка доступа TP-LINK EAP245Станет для вас отличным выбором в случае, если вы хотите получить в свое распоряжение надежное и сравнительно простое в настройке сетевое устройство, служащее для организации доступа к беспроводной сети. Модель предназначена для установки внутри помещений. Если вы планируете монтировать точку доступа в местах, куда возможен доступ чужих людей, то обеспечить сохранность оборудования поможет Кенсингтонский замок. Может функционировать в 2 диапазонах: 2.4 и 5 ГГц. Предусмотрена возможность одновременной работы в 2 диапазонах. Максимальная скорость беспроводного соединения поистине впечатляет: она равна 1750 Мбит/с. Может играть роль собственно точки доступа, а также моста и беспроводного клиента. Имеется гигабитный порт Ethernet, который, благодаря поддержке технологии PoE, можно использовать для питания точки доступа без «участия» электрической сети. Впрочем, возможность подключения устройства к обычной, электрической розетке также существует. Адаптер питания входит в комплект поставки.
Характеристики
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- Тип связи
- Wi-Fi
- Подключение к интернету (WAN)
- Ethernet RJ-45, SIM-карта
- Тип устройства
- точка доступа
- Стандарт Wi-Fi 802.11
- a (Wi-Fi 2), b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4), ac (Wi-Fi 5)
- Частотный диапазон устройств Wi-Fi
- 2.4 / 5 ГГц
- Встроенная поддержка SIM-карт
- нет
- Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
- 1300
- Цвет
- белый
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
А
А
Арсланали
26 февраля 2024
А
Арсланали
26 февраля 2024
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