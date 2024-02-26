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Wi-Fi точка доступа TP-LINK EAP245 Станет для вас отличным выбором в случае, если вы хотите получить в свое распоряжение надежное и сравнительно простое в настройке сетевое устройство, служащее для организации доступа к беспроводной сети. Модель предназначена для установки внутри помещений. Если вы планируете монтировать точку доступа в местах, куда возможен доступ чужих людей, то обеспечить сохранность оборудования поможет Кенсингтонский замок. Может функционировать в 2 диапазонах: 2.4 и 5 ГГц. Предусмотрена возможность одновременной работы в 2 диапазонах. Максимальная скорость беспроводного соединения поистине впечатляет: она равна 1750 Мбит/с. Может играть роль собственно точки доступа, а также моста и беспроводного клиента. Имеется гигабитный порт Ethernet, который, благодаря поддержке технологии PoE, можно использовать для питания точки доступа без «участия» электрической сети. Впрочем, возможность подключения устройства к обычной, электрической розетке также существует. Адаптер питания входит в комплект поставки. Интеграция с Omada SDN Автоматическая настройка параметров (ZTP), централизованное облачное управление и умный мониторинг Централизованное управление Простое и удобное управление через облако и приложение Omada Бесшовный роуминг При перемещении между точками доступа не будет пропадать сигнал, даже если выполняются чувствительные к задержкам задачи, такие как просмотр потоковых видео и голосовая связь Поддержка PoE Поддержка стандартов 802.3af/at и Passive PoE (адаптер PoE идёт в комплекте) обеспечит максимальную гибкость при размещении устройства Защищённая гостевая сеть Разные способы аутентификации (среди которых СМС, Facebook Wi-Fi, ваучер) и множество технологий, обеспечивающих защиту сети Передовые технологии Технологии, повышающие производительность сети, включая MU-MIMO, Band Steering, Airtime Fairness и Beamforming