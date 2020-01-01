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Wi-Fi роутеры, точки доступа
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C50

Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C50

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Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C50
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C50
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C50
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Код товара: 63260
Производитель: TP-LINK
В наличии
В наличии
2 390₽
28
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О товаре
Wi-Fi роутер, 802.11a/b/g/n/ac, MIMO, 1167 Мбит/с, коммутатор 4xLAN, принт-сервер
Характеристики
Тип связи
Wi-Fi
Подключение к интернету (WAN)
Ethernet RJ-45
Тип устройства
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi 802.11
802.11ac
Частотный диапазон устройств Wi-Fi
2.4 / 5 ГГц (одновременная работа)
Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
1167
Цвет
белый
Функции и особенности
режим моста, поддержка IPv6, WDS
Функции маршрутизации
SPI, демилитаризованная зона (DMZ), статическая маршрутизация, DHCP-сервер, NAT, поддержка Dynamic DNS, межсетевой экран (Firewall)
Функции VPN
есть
Функции шифрования
WPA, WEP, WPA2
Количество LAN портов
4
Скорость портов
100 Мбит/с
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