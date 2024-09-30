О товаре

Wi-Fi точка доступа TP-LINK EAP110-Outdoor Оправдывает свое название на 100 процентов. Дело в том, что это это сетевое устройство не просто предназначено для установки вне помещений, но и рассчитано на работу в сложных погодных условиях. О пылевлагозащищенных свойствах точки доступа свидетельствует ее соответствие степени защиты IP65. Модель может функционировать при относительной влажности, которая может варьироваться от 10 до 90 процентов, и при температуре воздуха, минимальное значение которой равно -30 °C, а максимальное – 70 °C. Использует для беспроводной передачи информации 2.4-гигагерцовый диапазон. Максимальная скорость беспроводного соединения – 300 Мбит/с. Модель оснащена 2 съемными антеннами. Важной особенностью точки доступа является поддержка технологии PoE, за счет которой можно организовать питание устройства с использованием сети Ethernet. Для питания точки доступа может использоваться и электрическая сеть. В комплект поставки модели входят адаптер питания, крепление, документация и диск с программным обеспечением. Для создания Wi-Fi сети вне помещения Высокая мощность передачи и антенны с высоким усилением обеспечивают большую зону покрытия Прочный всепогодный корпус Поддержка пассивного PoE и удобный дизайн для простой установки Программный контроллер позволяет управлять сотнями точек доступа EAP Аутентификация гостей по SMS и через портал Facebook Поддержка management vlan для улучшенного управления сетью