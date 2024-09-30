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Wi-Fi точка доступа TP-LINK EAP110-Outdoor

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Wi-Fi точка доступа TP-LINK EAP110-Outdoor
5
1 отзыв
1
вопрос
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Код товара: 50688
Производитель: TP-LINK
5
1 отзыв
1
вопрос

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

3 790₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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О товаре

Wi-Fi точка доступа TP-LINK EAP110-Outdoor

Оправдывает свое название на 100 процентов. Дело в том, что это это сетевое устройство не просто предназначено для установки вне помещений, но и рассчитано на работу в сложных погодных условиях. О пылевлагозащищенных свойствах точки доступа свидетельствует ее соответствие степени защиты IP65. Модель может функционировать при относительной влажности, которая может варьироваться от 10 до 90 процентов, и при температуре воздуха, минимальное значение которой равно -30 °C, а максимальное – 70 °C. Использует для беспроводной передачи информации 2.4-гигагерцовый диапазон. Максимальная скорость беспроводного соединения – 300 Мбит/с. Модель оснащена 2 съемными антеннами. Важной особенностью точки доступа является поддержка технологии PoE, за счет которой можно организовать питание устройства с использованием сети Ethernet. Для питания точки доступа может использоваться и электрическая сеть. В комплект поставки модели входят адаптер питания, крепление, документация и диск с программным обеспечением.
  • Для создания Wi-Fi сети вне помещения
  • Высокая мощность передачи и антенны с высоким усилением обеспечивают большую зону покрытия
  • Прочный всепогодный корпус
  • Поддержка пассивного PoE и удобный дизайн для простой установки
  • Программный контроллер позволяет управлять сотнями точек доступа EAP
  • Аутентификация гостей по SMS и через портал Facebook
  • Поддержка management vlan для улучшенного управления сетью
    • Характеристики
    Тип связи
    Wi-Fi
    Подключение к интернету (WAN)
    Ethernet RJ-45
    Тип устройства
    точка доступа
    Стандарт Wi-Fi 802.11
    b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4)
    Частотный диапазон устройств Wi-Fi
    2.4 ГГц
    Встроенная поддержка SIM-карт
    нет
    Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
    300
    Цвет
    белый
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    М
    М
    Магомед
    17 февраля 2024
    Рекомендует этот товар
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    0 0
    М
    Магомед
    17 февраля 2024
    Рекомендует этот товар
    Ответить
    0
    0
    Посмотреть все отзывы