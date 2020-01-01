Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C20
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Код товара: 31761
Производитель: TP-LINK
В наличии
В наличии
1 890₽
2 290₽
22
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О товаре
Wi-Fi роутер, 802.11a/b/g/n/ac, 733 Мбит/с, роутер, 4xLAN, принт-сервер
Характеристики
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- Тип связи
- Wi-Fi
- Подключение к интернету (WAN)
- Ethernet RJ-45
- Тип устройства
- Wi-Fi роутер
- Стандарт Wi-Fi 802.11
- 802.11a, 802.11g, 802.11ac, 802.11n, 802.11b
- Частотный диапазон устройств Wi-Fi
- 2.4 / 5 ГГц (одновременная работа)
- Встроенная поддержка SIM-карт
- 3G, 4G LTE
- Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
- 733
- Цвет
- синий
- Функции и особенности
- режим репитера (повторителя), режим моста, поддержка IPv6, UPnP AV-сервер
- Функции маршрутизации
- демилитаризованная зона (DMZ), статическая маршрутизация, DHCP-сервер, NAT, поддержка Dynamic DNS, межсетевой экран (Firewall)
- Функции VPN
- есть
- Функции шифрования
- WPA, WEP, WPA2
- Количество LAN портов
- 4
- Скорость портов
- 100 Мбит/с
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