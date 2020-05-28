Wi-Fi роутер Tenda F3
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Код товара: 29695
Производитель: Tenda
В наличии
В наличии
890₽
3
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О товаре
Wi-Fi роутер, 802.11n, 300 Мбит/с, роутер, 3xLAN
Характеристики
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- Тип связи
- Wi-Fi
- Подключение к интернету (WAN)
- Ethernet RJ-45
- Тип устройства
- Wi-Fi роутер
- Стандарт Wi-Fi 802.11
- 802.11g, 802.11n, 802.11b
- Частотный диапазон устройств Wi-Fi
- 2.4 ГГц
- Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
- 300
- Цвет
- белый
- Функции и особенности
- поддержка IPv6
- Функции маршрутизации
- DHCP-сервер
- Функции шифрования
- WPA, WEP, WPA2
- Количество LAN портов
- 3
- Скорость портов
- 100 Мбит/с
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Вопросы и ответы
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M
Mia
28 мая 2020
Подключается ли этот роутер к ноутбуку или компьютеру?
1
0 0
Е
Екатерина
28.05.2020 12:31:53
Mia, да, любой роутер подключается
Ответить
0 0
M
Mia
28 мая 2020
Подключается ли этот роутер к ноутбуку или компьютеру?
1
0
0