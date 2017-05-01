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Wi-Fi точка доступа Keenetic Orbiter Pro

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Wi-Fi точка доступа Keenetic Orbiter Pro
Wi-Fi точка доступа Keenetic Orbiter Pro
Wi-Fi точка доступа Keenetic Orbiter Pro
Wi-Fi точка доступа Keenetic Orbiter Pro
Wi-Fi точка доступа Keenetic Orbiter Pro
Wi-Fi точка доступа Keenetic Orbiter Pro
Wi-Fi точка доступа Keenetic Orbiter Pro
Wi-Fi точка доступа Keenetic Orbiter Pro
Wi-Fi точка доступа Keenetic Orbiter Pro
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 187884
Производитель: Keenetic
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-23%
6 590₽
8 590₽
76
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5 990₽
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Wi-Fi роутер CUDY M3000(1-Pack) White
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Wi-Fi роутер Keenetic Speedster (KN-3013)
5 990₽
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Wi-Fi роутер Keenetic Speedster (KN-3013)
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Wi-Fi роутер Keenetic Viva (KN-1913-01)
6 490₽
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Wi-Fi роутер Keenetic Viva (KN-1913-01)
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Wi-Fi роутер Keenetic Racer KN-4010
5 290₽
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Wi-Fi роутер Keenetic Racer KN-4010
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2 250₽

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Wi-Fi Mesh система CUDY M1200
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Wi-Fi Mesh система CUDY M1300
5 890₽
6 990₽
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Wi-Fi Mesh система CUDY M1300
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Wi-Fi маршрутизатор CUDY M1800 (M1800(1-PACK))
5 490₽
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Wi-Fi маршрутизатор CUDY M1800 (M1800(1-PACK))
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Bluetooth+Wi-Fi маршрутизатор CUDY M3000 (M3000(1-PACK))
5 990₽
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Bluetooth+Wi-Fi маршрутизатор CUDY M3000 (M3000(1-PACK))
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Wi-Fi роутер Tenda AC23
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Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) Keenetic Buddy 6
Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) Keenetic Buddy 6
5 990₽
Характеристики
Подключение к интернету (WAN)
Ethernet RJ-45, SFP
Стандарт Wi-Fi 802.11
ac (Wi-Fi 5), n (Wi-Fi 4)
Частотный диапазон устройств Wi-Fi
2.4 / 5 ГГц (одновременная работа)
Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
1267
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В сравнение
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-23%
6 590₽
8 590₽
76
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
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Войдите, чтобы получить бонусную карту
Рассрочка

В рассрочку за 1 980 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 7 магазинах

бесплатно,

в 7 магазинах

Доставка

бесплатно,

завтра

Нашли дешевле?