О товаре

Wi-Fi роутер Netis MW5360 Отличается высокой производительностью и поддерживает большое количество одновременных клиентских подключений. Кроме режима Wi-Fi-маршрутизатора модель может использоваться и как LTE-модем, совместимый с SIM-картами различных операторов связи. Роутер использует в своей основе производительный чипсет и может работать на частоте 2.4 ГГц. В сочетании с поддержкой стандарта 802.11n максимальная скорость передачи данных может достигать 300 Мбит/с. Наличие 4 массивных антенн обеспечивает большое покрытие сети и высокую стабильность сигнала. Кроме того, роутер поддерживает протоколы WPA, которые обеспечат надежную защиту сети от различных угроз. Выполнен в компактном и прочном корпусе. Для подключения внешнего оборудования на корпусе предусмотрено 2 порта Ethernet. Настройка роутера и управление им может осуществляться при помощи удобного веб-интерфейса и различных протоколов. Также модель снабжена светодиодными индикаторами, информирующими о статусе работы устройства. В качестве источника питания используется сеть 220 В.