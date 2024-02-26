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Wi-Fi роутер Netis MW5360
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3 990₽
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О товаре
Wi-Fi роутер Netis MW5360Отличается высокой производительностью и поддерживает большое количество одновременных клиентских подключений. Кроме режима Wi-Fi-маршрутизатора модель может использоваться и как LTE-модем, совместимый с SIM-картами различных операторов связи. Роутер использует в своей основе производительный чипсет и может работать на частоте 2.4 ГГц. В сочетании с поддержкой стандарта 802.11n максимальная скорость передачи данных может достигать 300 Мбит/с. Наличие 4 массивных антенн обеспечивает большое покрытие сети и высокую стабильность сигнала. Кроме того, роутер поддерживает протоколы WPA, которые обеспечат надежную защиту сети от различных угроз. Выполнен в компактном и прочном корпусе. Для подключения внешнего оборудования на корпусе предусмотрено 2 порта Ethernet. Настройка роутера и управление им может осуществляться при помощи удобного веб-интерфейса и различных протоколов. Также модель снабжена светодиодными индикаторами, информирующими о статусе работы устройства. В качестве источника питания используется сеть 220 В.
Характеристики
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- Подключение к интернету (WAN)
- Ethernet RJ-45, SIM-карта
- Стандарт Wi-Fi 802.11
- b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4), a (Wi-Fi 2)
- Частотный диапазон устройств Wi-Fi
- 2.4 ГГц
- Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
- 300
Отзывы 1
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А
А
Арсланали
26 февраля 2024
А
Арсланали
26 февраля 2024
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