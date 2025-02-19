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Bluetooth+Wi-Fi роутер Asus RT-AX53U
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Код товара: 182632
Производитель: Asus
5 990₽
71
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Характеристики
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- Подключение к интернету (WAN)
- внешний модем, Ethernet RJ-45
- Стандарт Wi-Fi 802.11
- ax (Wi-Fi 6), n (Wi-Fi 4), ac (Wi-Fi 5)
- Частотный диапазон устройств Wi-Fi
- 2.4 / 5 ГГц
- Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
- 1201
Отзывы 3
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Г
Г
Гость 327710729
19 февраля 2025
Достоинства
Поддержка Wi-Fi 6
Комментарии
Быстрая настройка, стабильный сигнал, хорошая скорость даже при одновременном подключении нескольких устройств. Радует удобный веб-интерфейс и возможность работы в режиме AiMesh.
А
А
Ахмед
2 января 2025
Г
Гость 327710729
19 февраля 2025
Достоинства
Поддержка Wi-Fi 6
Комментарии
Быстрая настройка, стабильный сигнал, хорошая скорость даже при одновременном подключении нескольких устройств. Радует удобный веб-интерфейс и возможность работы в режиме AiMesh.
Вопросы и ответы
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Г
Гость 19
2 марта 2025
для чего нужен блютуз на вайфай роутере??
0 0
Г
Гость 19
2 марта 2025
для чего нужен блютуз на вайфай роутере??
0
0