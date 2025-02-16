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Wi-Fi Mesh система Xiaomi Mesh System AX3000 (2-pack) Состоит из двух точек доступа со скоростью в пределах 2976 Мбит/с, объединение которых в одну систему обеспечивает формирование высокопроизводительной и бесперебойной сети. Сигнал автоматически и плавно распределяется между разными маршрутизаторами, снижая вероятность задержек. В каждом роутере имеются по 3 разъема LAN для проводного подключения различной техники. Четыре внутренние антенны при поддержке технологий улучшения сигнала помогают добиться стабильности соединения. Приложение Xiaomi Home и интуитивный веб-интерфейс гарантируют простой процесс управления параметрами. Полное покрытие в непростых домашних планировках Обеспечивает покрытие Wi-Fi 6 по всему дому на площади до 370 квадратных метров. Поддерживает Mesh-сети с той же моделью и/или роутером Mi Router AX9000, что позволяет использовать до 10 устройств в целом. Сигнал автоматически и беспрепятственно перемещается между различными роутерами, позволяя вам играть в любом месте Самовосстановление При обнаружении неисправного узла вся сетевая архитектура перепланируется для обеспечения нормальной работы Mesh-сети Интеллектуальный и простой в установке Предварительно настроен на заводе, поэтому никакой сложной настройки не требуется — он готов к использованию сразу из коробки. Легкая интеграция в эру высокоскоростного Интернета без наличия экспертных знаний Наслаждайтесь молниеносной скоростью Wi-Fi 6 Поддерживает работу на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц, каждая из которых оснащена технологией 802.11ax. Два диапазона обеспечивают комбинированное беспроводное соединение со скоростью до 2976 Мбит/с. Это почти в два раза превышает скорость стандартного роутера AC1200. Технология 1024 QAM также работает быстрее, чем 256 QAM Wi-Fi 5, поэтому вам не придется ждать высокоскоростного доступа в Интернет Высокая эффективность передачи данных OFDMA Технология OFDMA позволяет роутерам обрабатывать потоки данных с нескольких устройств одновременно, когда большому количеству устройств требуется передача данных, эффективно снижая нагрузку на сеть и значительно сокращая задержку Стабильное подключение к сети для 254 устройств одновременно В эру умных домов увеличивается количество домашних устройств, требующих подключение к сети. Каждый продукт Xiaomi Mesh System AX3000 (2-Pack) поставляется с 256 МБ ОЗУ для работы в периодически сложных условиях с большим количеством устройств, таких как семейные встречи или вечеринки, что обеспечивает стабильную связь и быстрый отклик