Wi-Fi Mesh система Xiaomi Mesh System AX3000 (2-pack)
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Цена не указана
О товаре
Wi-Fi Mesh система Xiaomi Mesh System AX3000 (2-pack)Состоит из двух точек доступа со скоростью в пределах 2976 Мбит/с, объединение которых в одну систему обеспечивает формирование высокопроизводительной и бесперебойной сети. Сигнал автоматически и плавно распределяется между разными маршрутизаторами, снижая вероятность задержек. В каждом роутере имеются по 3 разъема LAN для проводного подключения различной техники. Четыре внутренние антенны при поддержке технологий улучшения сигнала помогают добиться стабильности соединения. Приложение Xiaomi Home и интуитивный веб-интерфейс гарантируют простой процесс управления параметрами.
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Подключение к интернету (WAN)
- Ethernet RJ-45
- Стандарт Wi-Fi 802.11
- a (Wi-Fi 2), b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4), ac (Wi-Fi 5), ax (Wi-Fi 6)
- Частотный диапазон устройств Wi-Fi
- 2.4 / 5 ГГц
- Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
- 2976
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
Ш
Ш
Шарапудин
16 февраля 2025
Достоинства
Пока всё отлично, очень хорошая скорость и покрытие. Всё довольно легко настроилось. Только инструкция такая себе
Ш
Шарапудин
16 февраля 2025
Достоинства
Пока всё отлично, очень хорошая скорость и покрытие. Всё довольно легко настроилось. Только инструкция такая себе
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.