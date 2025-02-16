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Wi-Fi Mesh система Xiaomi Mesh System AX3000 (2-pack)

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Wi-Fi Mesh система Xiaomi Mesh System AX3000 (2-pack)
Wi-Fi Mesh система Xiaomi Mesh System AX3000 (2-pack)
Wi-Fi Mesh система Xiaomi Mesh System AX3000 (2-pack)
Wi-Fi Mesh система Xiaomi Mesh System AX3000 (2-pack)
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
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Код товара: 182246
Производитель: Xiaomi
5
1 отзыв
спросить
Цена не указана
О товаре

Wi-Fi Mesh система Xiaomi Mesh System AX3000 (2-pack)

Состоит из двух точек доступа со скоростью в пределах 2976 Мбит/с, объединение которых в одну систему обеспечивает формирование высокопроизводительной и бесперебойной сети. Сигнал автоматически и плавно распределяется между разными маршрутизаторами, снижая вероятность задержек. В каждом роутере имеются по 3 разъема LAN для проводного подключения различной техники. Четыре внутренние антенны при поддержке технологий улучшения сигнала помогают добиться стабильности соединения. Приложение Xiaomi Home и интуитивный веб-интерфейс гарантируют простой процесс управления параметрами.
  • Полное покрытие в непростых домашних планировках
    • Обеспечивает покрытие Wi-Fi 6 по всему дому на площади до 370 квадратных метров. Поддерживает Mesh-сети с той же моделью и/или роутером Mi Router AX9000, что позволяет использовать до 10 устройств в целом. Сигнал автоматически и беспрепятственно перемещается между различными роутерами, позволяя вам играть в любом месте
  • Самовосстановление
    • При обнаружении неисправного узла вся сетевая архитектура перепланируется для обеспечения нормальной работы Mesh-сети
  • Интеллектуальный и простой в установке
    • Предварительно настроен на заводе, поэтому никакой сложной настройки не требуется — он готов к использованию сразу из коробки. Легкая интеграция в эру высокоскоростного Интернета без наличия экспертных знаний
  • Наслаждайтесь молниеносной скоростью Wi-Fi 6
    • Поддерживает работу на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц, каждая из которых оснащена технологией 802.11ax. Два диапазона обеспечивают комбинированное беспроводное соединение со скоростью до 2976 Мбит/с. Это почти в два раза превышает скорость стандартного роутера AC1200. Технология 1024 QAM также работает быстрее, чем 256 QAM Wi-Fi 5, поэтому вам не придется ждать высокоскоростного доступа в Интернет
  • Высокая эффективность передачи данных OFDMA
    • Технология OFDMA позволяет роутерам обрабатывать потоки данных с нескольких устройств одновременно, когда большому количеству устройств требуется передача данных, эффективно снижая нагрузку на сеть и значительно сокращая задержку
  • Стабильное подключение к сети для 254 устройств одновременно
    • В эру умных домов увеличивается количество домашних устройств, требующих подключение к сети. Каждый продукт Xiaomi Mesh System AX3000 (2-Pack) поставляется с 256 МБ ОЗУ для работы в периодически сложных условиях с большим количеством устройств, таких как семейные встречи или вечеринки, что обеспечивает стабильную связь и быстрый отклик
    Характеристики
    Подключение к интернету (WAN)
    Ethernet RJ-45
    Стандарт Wi-Fi 802.11
    a (Wi-Fi 2), b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4), ac (Wi-Fi 5), ax (Wi-Fi 6)
    Частотный диапазон устройств Wi-Fi
    2.4 / 5 ГГц
    Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
    2976
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    Отзывы 1
    5
    1 отзыв
    Общий рейтинг
    1 отзыв
    5
    5 звезд
    1
    4 звезды
    0
    3 звезды
    0
    2 звезды
    0
    1 звезда
    0
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    Поделитесь своими впечатлениями о товаре

    Ш
    Ш
    Шарапудин
    16 февраля 2025
    Рекомендует этот товар
    Достоинства
    Пока всё отлично, очень хорошая скорость и покрытие. Всё довольно легко настроилось. Только инструкция такая себе
    Ответить
    0 0
    Ш
    Шарапудин
    16 февраля 2025
    Рекомендует этот товар
    Достоинства
    Пока всё отлично, очень хорошая скорость и покрытие. Всё довольно легко настроилось. Только инструкция такая себе
    Ответить
    0
    0
    Посмотреть все отзывы

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    Цена не указана