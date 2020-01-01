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Wi-Fi роутер Keenetic Air

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Wi-Fi роутер Keenetic Air
Wi-Fi роутер Keenetic Air
Wi-Fi роутер Keenetic Air
Wi-Fi роутер Keenetic Air
Wi-Fi роутер Keenetic Air
Wi-Fi роутер Keenetic Air
Wi-Fi роутер Keenetic Air
Wi-Fi роутер Keenetic Air
Wi-Fi роутер Keenetic Air
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
8 отзывов
1
вопрос
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Код товара: 176959
Производитель: Keenetic
5
8 отзывов
1
вопрос
3 990₽
47
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Wi-Fi роутер Tenda AC21
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Wi-Fi роутер Tenda AC21
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1 140₽

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Wi-Fi роутер Tenda 4G03
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1 050₽

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Wi-Fi роутер Tenda AC11 V2.0
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Wi-Fi роутер Netis MW5360
3 990₽
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Wi-Fi роутер Netis MW5360
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Wi-Fi роутер Tenda TX2 PRO
3 490₽
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1 050₽

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Wi-Fi роутер Tenda TX2 PRO
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Wi-Fi роутер Keenetic KN-1212
3 590₽
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Wi-Fi роутер Netis N6
4 490₽
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Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) Keenetic Buddy 5 KN-3311
3 890₽
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1 170₽

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Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) Keenetic Buddy 5 KN-3311
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Wi-Fi роутер Keenetic KN-1714
4 490₽
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Wi-Fi роутер Keenetic KN-1714
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Wi-Fi роутер CUDY WR3000
3 390₽
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Wi-Fi роутер CUDY WR3000
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4 290₽
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Wi-Fi роутер Keenetic Carrier AC1200
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Wi-Fi роутер CUDY WR3000S
3 990₽
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Wi-Fi роутер CUDY WR3000H
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Wi-Fi маршрутизатор CUDY M1300 (M1300(1-PACK))
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Wi-Fi маршрутизатор Netis NX31
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Wi-Fi маршрутизатор Netis NX31
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Характеристики
Подключение к интернету (WAN)
Ethernet RJ-45
Стандарт Wi-Fi 802.11
a (Wi-Fi 2), n (Wi-Fi 4), ac (Wi-Fi 5), g (Wi-Fi 3), b (Wi-Fi 1)
Частотный диапазон устройств Wi-Fi
2.4 / 5 ГГц (одновременная работа)
Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
1167
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Отзывы 8
5
8 отзывов
Общий рейтинг
8 отзывов
5
5 звезд
8
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