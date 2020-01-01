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Wi-Fi роутер Keenetic Air
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Код товара: 176959
Производитель: Keenetic
3 990₽
47
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Характеристики
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- Подключение к интернету (WAN)
- Ethernet RJ-45
- Стандарт Wi-Fi 802.11
- a (Wi-Fi 2), n (Wi-Fi 4), ac (Wi-Fi 5), g (Wi-Fi 3), b (Wi-Fi 1)
- Частотный диапазон устройств Wi-Fi
- 2.4 / 5 ГГц (одновременная работа)
- Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
- 1167