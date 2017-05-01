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Wi-Fi роутер Xiaomi Mesh System AX3000(1-pack) (DVB4315GL)
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Код товара: 170335
Производитель: Xiaomi
5 990₽
71
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Характеристики
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- Подключение к интернету (WAN)
- Ethernet RJ-45
- Стандарт Wi-Fi 802.11
- n (Wi-Fi 4), ac (Wi-Fi 5), ax (Wi-Fi 6)
- Частотный диапазон устройств Wi-Fi
- 2.4 / 5 ГГц
- Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
- 2976
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