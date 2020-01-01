Bluetooth+Wi-Fi роутер Keenetic Voyager Pro (KN-3510)
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
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- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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3 300 ₽
Первоначальный взнос 30%
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
- Тип связи
- Bluetooth+Wi-Fi
- Подключение к интернету (WAN)
- Ethernet RJ-45
- Тип устройства
- роутер
- Стандарт Wi-Fi 802.11
- n (Wi-Fi 4), ac (Wi-Fi 5), ax (Wi-Fi 6)
- Частотный диапазон устройств Wi-Fi
- 2.4 / 5 ГГц (одновременная работа)
- Встроенная поддержка SIM-карт
- нет
- Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
- 1775
- Цвет
- белый
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