Роутер TP-LINK Archer C2 с поддержкой 3G/4G модемов
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Код товара: 16803
Производитель: TP-LINK
мало
мало
2 990₽
35
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О товаре
Wi-Fi роутер, Гбит, 802.11a/b/g/n/ac, 733 Мбит/с, роутер, 4xLAN, принт-сервер
Характеристики
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- Тип устройства
- Wi-Fi точка доступа
- Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
- 733
- Количество LAN портов
- 4
- Скорость портов
- 1 Гбит/с
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