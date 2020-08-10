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Wi-Fi роутеры, точки доступа
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR940N

Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR940N

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Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR940N
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR940N
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR940N
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR940N
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 16802
Производитель: TP-LINK
Гарантия: 36 мес.
В наличии
В наличии
1 690₽
20
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О товаре
Wi-Fi роутер, 802.11n, MIMO, 450 Мбит/с, роутер, 4xLAN
Характеристики
Тип связи
Wi-Fi
Подключение к интернету (WAN)
Ethernet RJ-45
Тип устройства
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi 802.11
802.11n
Частотный диапазон устройств Wi-Fi
2.4 ГГц
Встроенная поддержка SIM-карт
нет
Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
450
Цвет
черный
Функции и особенности
поддержка IPv6, метод шифрования данных WPA, метод шифрования данных WPA2, метод шифрования данных WEP
Функции маршрутизации
демилитаризованная зона (DMZ), статическая маршрутизация, DHCP-сервер, поддержка Dynamic DNS, межсетевой экран (Firewall)
Функции VPN
VPN pass through
Функции шифрования
WPA, WEP, WPA2
Количество LAN портов
4
Скорость портов
100 Мбит/с
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З
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1 Ответить
0 0
0
05.ru
28.07.2021 12:36:20
Здравствуйте! Обхват радиуса примерно 2 комнаты)
Ответить
0 0
А
Айша
19 мая 2020
А будет ли такой вайфай хорошо работать в горном селе ?
1 Ответить
0 0
Е
Екатерина
19.05.2020 21:21:14
Айша, да, конечно. В горной местности все роутеры работают лучше
Ответить
0 0
З
Зульмира
10 августа 2020
Здравствуйте можно узнать , какой у него обхват радиуса по комнатам?
1 Ответить
0
0
Читать все вопросы и ответы
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В наличии
В наличии
1 690₽
20
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
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Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа