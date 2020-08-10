Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR940N
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Код товара: 16802
Производитель: TP-LINK
Гарантия: 36 мес.
В наличии
В наличии
1 690₽
20
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О товаре
Wi-Fi роутер, 802.11n, MIMO, 450 Мбит/с, роутер, 4xLAN
Характеристики
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- Тип связи
- Wi-Fi
- Подключение к интернету (WAN)
- Ethernet RJ-45
- Тип устройства
- Wi-Fi роутер
- Стандарт Wi-Fi 802.11
- 802.11n
- Частотный диапазон устройств Wi-Fi
- 2.4 ГГц
- Встроенная поддержка SIM-карт
- нет
- Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
- 450
- Цвет
- черный
- Функции и особенности
- поддержка IPv6, метод шифрования данных WPA, метод шифрования данных WPA2, метод шифрования данных WEP
- Функции маршрутизации
- демилитаризованная зона (DMZ), статическая маршрутизация, DHCP-сервер, поддержка Dynamic DNS, межсетевой экран (Firewall)
- Функции VPN
- VPN pass through
- Функции шифрования
- WPA, WEP, WPA2
- Количество LAN портов
- 4
- Скорость портов
- 100 Мбит/с
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Вопросы и ответы
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З
Зульмира
10 августа 2020
Здравствуйте можно узнать , какой у него обхват радиуса по комнатам?
1
0 0
0
05.ru
28.07.2021 12:36:20
Здравствуйте! Обхват радиуса примерно 2 комнаты)
Ответить
0 0
А
Айша
19 мая 2020
А будет ли такой вайфай хорошо работать в горном селе ?
1
0 0
Е
Екатерина
19.05.2020 21:21:14
Айша, да, конечно. В горной местности все роутеры работают лучше
0 0
З
Зульмира
10 августа 2020
Здравствуйте можно узнать , какой у него обхват радиуса по комнатам?
1
0
0