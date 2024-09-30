Wi-Fi роутер Tenda F6

В принципе отличный роутер . Да он на один диапазон 2.4 . А многие ли пол дуются 5.0 диапазоном?!нет . Вот и ненужен он . Со своей задачей справляется отлично . Цена вполне отличная 1490 рублей . В общем советую Повесил на стену