Wi-Fi роутер Tenda F6
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 166504
Производитель: Tenda
1 390₽
16
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
14
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер Tenda N301
1 190₽
6
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер Xiaomi Mi Router 4C
1 390₽
19
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер CUDY WR300
1 590₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип связи
- Wi-Fi
- Подключение к интернету (WAN)
- Ethernet RJ-45
- Тип устройства
- роутер
- Стандарт Wi-Fi 802.11
- b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4)
- Частотный диапазон устройств Wi-Fi
- 2.4 ГГц
- Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
- 300
- Цвет
- белый
Отзывы 2
Посмотреть все отзывы
Г
Г
Гаджиева Муъминат Коловна
26 июля 2024
Достоинства
Понравился, всё супер
Недостатки
Нет
Г
Г
Гость 273658717
16 июня 2023
В принципе отличный роутер . Да он на один диапазон 2.4 . А многие ли пол дуются 5.0 диапазоном?!нет . Вот и ненужен он . Со своей задачей справляется отлично . Цена вполне отличная 1490 рублей . В общем советую Повесил на стену
Г
Гаджиева Муъминат Коловна
26 июля 2024
Достоинства
Понравился, всё супер
Недостатки
Нет
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.