Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX55
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Код товара: 162402
Производитель: TP-LINK
8 790₽
105
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О товаре
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX55В стильном корпусе черного цвета обладает повышенной функциональностью благодаря установленному 2-ядерному процессору (1 ГГц). Помимо основных стандартов Wi-Fi (4 (802.11n) и 5 (802.11ac)) роутер поддерживает стандарт 6 (802.11ax), что обеспечивает стабильность сигнала и высокую скорость передачи данных (2976 Мбит/с). Внешние несъемные антенны в количестве 4 шт. предусматривают усиление сигнала до 5 dBi, поэтому роутер способен одновременно передавать сигнал в 2 диапазонах (2.4 ГГц и 5 ГГц). Поддерживает технологию многопотоковой передачи данных MU-MIMO, которая предусматривает возможность подключения к нему большого количества устройств без снижения скорости соединения. Также на корпусе роутера имеется 4 порта LAN для проводного подключения. Это позволит смотреть видео в формате 4К и играть в онлайн-игры. Разъем USB 3.0 выполняет функцию FTP-, Media- и Samba-сервера. Для безопасного интернет-соединения используется встроенный межсетевой экран, демилитаризованная зона, а также режим родительского контроля.
Характеристики
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- Тип связи
- Wi-Fi
- Подключение к интернету (WAN)
- Ethernet RJ-45
- Тип устройства
- роутер
- Стандарт Wi-Fi 802.11
- a (Wi-Fi 2), b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4), ac (Wi-Fi 5), ax (Wi-Fi 6)
- Частотный диапазон устройств Wi-Fi
- 2.4 / 5 ГГц
- Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
- 2976
- Цвет
- черный
Отзывы 3
Посмотреть все отзывы
А
А
Абуталип
16 июля 2024
М
М
Магомед
30 октября 2023
А
Абуталип
16 июля 2024
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