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Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX55

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Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX55
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX55
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX55
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX55
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
3 отзыва
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Код товара: 162402
Производитель: TP-LINK
5
3 отзыва
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

8 790₽
105
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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    завтра

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Wi-Fi роутер TP-LINK ER605
Wi-Fi роутер TP-LINK ER605
7 590₽
О товаре

Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX55

В стильном корпусе черного цвета обладает повышенной функциональностью благодаря установленному 2-ядерному процессору (1 ГГц). Помимо основных стандартов Wi-Fi (4 (802.11n) и 5 (802.11ac)) роутер поддерживает стандарт 6 (802.11ax), что обеспечивает стабильность сигнала и высокую скорость передачи данных (2976 Мбит/с). Внешние несъемные антенны в количестве 4 шт. предусматривают усиление сигнала до 5 dBi, поэтому роутер способен одновременно передавать сигнал в 2 диапазонах (2.4 ГГц и 5 ГГц). Поддерживает технологию многопотоковой передачи данных MU-MIMO, которая предусматривает возможность подключения к нему большого количества устройств без снижения скорости соединения. Также на корпусе роутера имеется 4 порта LAN для проводного подключения. Это позволит смотреть видео в формате 4К и играть в онлайн-игры. Разъем USB 3.0 выполняет функцию FTP-, Media- и Samba-сервера. Для безопасного интернет-соединения используется встроенный межсетевой экран, демилитаризованная зона, а также режим родительского контроля.
  • Гигабитный Wi-Fi 6
    • Скорость до 2402 Мбит/с на 5 ГГц и до 574 Мбит/с на 2,4 ГГц для более плавных потоковых видео и быстрых загрузок
  • Подключайте больше устройств
    • Технология OFDMA увеличивает производительность в 4 раза для одновременного подключения большого числа устройств
  • Ультранизкая задержка
    • Ускоренный отклик во время онлайн-игр и видеозвонков
  • Расширенная зона покрытия Wi-Fi
    • Четыре высокопроизводительные внешние антенны и технология Beamforming для более стабильного Wi-Fi во всём доме
  • TP-Link HomeShield
    • Надёжная защита от кибератак
  • Бережёт аккумуляторы гаджетов
    • Технология Target Wake Time позволяет устройствам больше взаимодействовать друг с другом, потребляя меньше питания
  • Поддержка OneMesh
    • Используйте усилители OneMesh, чтобы создать покрытие во всём доме и не терять сигнал при перемещении
  • Технология EasyMesh
    • Позволит создать единую Mesh‑сеть из устройств разных производителей, поддерживающих эту технологию
    Характеристики
    Тип связи
    Wi-Fi
    Подключение к интернету (WAN)
    Ethernet RJ-45
    Тип устройства
    роутер
    Стандарт Wi-Fi 802.11
    a (Wi-Fi 2), b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4), ac (Wi-Fi 5), ax (Wi-Fi 6)
    Частотный диапазон устройств Wi-Fi
    2.4 / 5 ГГц
    Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
    2976
    Цвет
    черный
    Посмотреть все характеристики
    Отзывы 3
    5
    3 отзыва
    Общий рейтинг
    3 отзыва
    5
    5 звезд
    3
    4 звезды
    0
    3 звезды
    0
    2 звезды
    0
    1 звезда
    0
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    А
    А
    Абуталип
    16 июля 2024
    Рекомендует этот товар
    Ответить
    0 0
    М
    М
    Магомед
    30 октября 2023
    Рекомендует этот товар
    Ответить
    0 0
    А
    Абуталип
    16 июля 2024
    Рекомендует этот товар
    Ответить
    0
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    Посмотреть все отзывы

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    8 790₽
    105
    Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
    1 = 1₽
    Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
    Войдите, чтобы получить бонусную карту
    В магазинах:
    мало
    В магазинах:
    мало
    Доставка по
    • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

      завтра

    • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

      сегодня

    Нашли дешевле?

    Способы оплаты

    • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

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