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Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX55 В стильном корпусе черного цвета обладает повышенной функциональностью благодаря установленному 2-ядерному процессору (1 ГГц). Помимо основных стандартов Wi-Fi (4 (802.11n) и 5 (802.11ac)) роутер поддерживает стандарт 6 (802.11ax), что обеспечивает стабильность сигнала и высокую скорость передачи данных (2976 Мбит/с). Внешние несъемные антенны в количестве 4 шт. предусматривают усиление сигнала до 5 dBi, поэтому роутер способен одновременно передавать сигнал в 2 диапазонах (2.4 ГГц и 5 ГГц). Поддерживает технологию многопотоковой передачи данных MU-MIMO, которая предусматривает возможность подключения к нему большого количества устройств без снижения скорости соединения. Также на корпусе роутера имеется 4 порта LAN для проводного подключения. Это позволит смотреть видео в формате 4К и играть в онлайн-игры. Разъем USB 3.0 выполняет функцию FTP-, Media- и Samba-сервера. Для безопасного интернет-соединения используется встроенный межсетевой экран, демилитаризованная зона, а также режим родительского контроля. Гигабитный Wi-Fi 6 Скорость до 2402 Мбит/с на 5 ГГц и до 574 Мбит/с на 2,4 ГГц для более плавных потоковых видео и быстрых загрузок Подключайте больше устройств Технология OFDMA увеличивает производительность в 4 раза для одновременного подключения большого числа устройств Ультранизкая задержка Ускоренный отклик во время онлайн-игр и видеозвонков Расширенная зона покрытия Wi-Fi Четыре высокопроизводительные внешние антенны и технология Beamforming для более стабильного Wi-Fi во всём доме TP-Link HomeShield Надёжная защита от кибератак Бережёт аккумуляторы гаджетов Технология Target Wake Time позволяет устройствам больше взаимодействовать друг с другом, потребляя меньше питания Поддержка OneMesh Используйте усилители OneMesh, чтобы создать покрытие во всём доме и не терять сигнал при перемещении Технология EasyMesh Позволит создать единую Mesh‑сеть из устройств разных производителей, поддерживающих эту технологию