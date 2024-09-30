Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-LINK RE315

О товаре

Wi-Fi усилитель сигнала TP-LINK RE315 При совместном использовании с роутером повышает стабильность беспроводного сигнала и способствует расширению зоны покрытия сети Интернет. Данная модель отличается поддержкой технологии OneMesh, функционированием в двух частотных диапазонах и максимальной скоростью соединения в пределах 1167 Мбит/с. Усилитель TP-Link RE315 выполнен в компактном корпусе с электрической вилкой для подключения к розетке и двумя внешними антеннами. Для проводного доступа имеется 1 разъем LAN 100 Мбит/сек. Интуитивный веб-интерфейс гарантирует быструю и простую настройку устройства. Никаких зон со слабым сигналом благодаря Wi-Fi покрытию во всём доме Поддерживается подключение к Mesh-сети при подключении к для бесшовного покрытия во всём доме Адаптивная маршрутизация автоматически выбирает наилучший канал и диапазон для передачи данных, обеспечивая скоростной Wi-Fi Высокоскоростной режим позволяет довести скорость до предела за счёт использования одного из Wi-Fi диапазонов в качестве backhaul-подключения — идеальное решение для HD-стримов и игр Режим точки доступа позволяет преобразовать проводное подключение в беспроводное Умный индикатор сигнала отображает качество сигнала, позволяя найти наиболее подходящее место для размещения устройства Простая настройка Mesh-сети нажатием кнопки WPS и возможность управления сетью через приложение Tether или веб-интерфейс Работает со всеми Wi-Fi роутерами и точками доступа