Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-LINK RE315
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3 490₽
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О товаре
Wi-Fi усилитель сигнала TP-LINK RE315При совместном использовании с роутером повышает стабильность беспроводного сигнала и способствует расширению зоны покрытия сети Интернет. Данная модель отличается поддержкой технологии OneMesh, функционированием в двух частотных диапазонах и максимальной скоростью соединения в пределах 1167 Мбит/с. Усилитель TP-Link RE315 выполнен в компактном корпусе с электрической вилкой для подключения к розетке и двумя внешними антеннами. Для проводного доступа имеется 1 разъем LAN 100 Мбит/сек. Интуитивный веб-интерфейс гарантирует быструю и простую настройку устройства.
Характеристики
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- Тип связи
- Wi-Fi
- Подключение к интернету (WAN)
- Ethernet RJ-45
- Тип устройства
- усилитель сигнала (репитер)
- Стандарт Wi-Fi 802.11
- a (Wi-Fi 2), b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4), ac (Wi-Fi 5)
- Частотный диапазон устройств Wi-Fi
- 2.4 / 5 ГГц (одновременная работа)
- Встроенная поддержка SIM-карт
- нет
- Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
- 1167
- Цвет
- белый
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
А
А
Арсланали
26 февраля 2024
А
Арсланали
26 февраля 2024
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