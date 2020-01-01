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Wi-Fi роутер Keenetic Peak KN-2710-01

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Wi-Fi роутер Keenetic Peak KN-2710-01
Wi-Fi роутер Keenetic Peak KN-2710-01
Wi-Fi роутер Keenetic Peak KN-2710-01
Wi-Fi роутер Keenetic Peak KN-2710-01
Wi-Fi роутер Keenetic Peak KN-2710-01
Wi-Fi роутер Keenetic Peak KN-2710-01
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 161630
Производитель: Keenetic
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Скидка
-23%
16 990₽
21 990₽
203
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В магазинах:
В наличии
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167
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Wi-Fi Mesh система TP-LINK Deco S7 (3-pack)
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Wi-Fi роутер CUDY M3000(3-Pack) Black
16 590₽
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Характеристики
Тип связи
Wi-Fi
Подключение к интернету (WAN)
Ethernet RJ-45, SFP, внешний модем
Тип устройства
роутер
Стандарт Wi-Fi 802.11
b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4), ac (Wi-Fi 5)
Частотный диапазон устройств Wi-Fi
2.4 / 5 ГГц (одновременная работа)
Встроенная поддержка SIM-карт
3G, 4G LTE
Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
2533
Цвет
белый
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-23%
16 990₽
21 990₽
203
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1 = 1₽
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

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