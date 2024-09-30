О товаре

Wi-Fi+Powerline Mesh система TP-LINK Deco P9(3-pack) Состоящий из трех маршрутизаторов, обеспечивает создание единой сети Wi-Fi с широкой зоной покрытия. Технология HomePlug AV2 позволяет передавать данные по электрической проводке на скорости до 1200 Мбит/с (300 Мбит/с на частоте 2.4 ГГц и 867 Мбит/с на частоте 5 ГГц). Для стабильности соединения с устройствами реализованы внутренние антенны с коэффициентом усиления 5 dBi и технология MIMO. Устройства выполнены в компактных корпусах с лаконичным оформлением. На корпусе маршрутизаторов расположены два порта LAN и разъем WAN с пропускной способностью 1000 Мбит/сек. Фирменное приложение с широкими настройками безопасности помогает предотвратить несанкционированный доступ и отличается простым пользовательским интерфейсом. Стандарт Wi-Fi и Powerline: AC1200 + HomePlug AV1000 Wi-Fi + PLC Hybrid Mesh: гибридная сеть эффективно увеличивает пропускную способность Благодаря технологии Powerline больше не существует преград в виде стен или больших расстояний. Пользуйтесь домашним Wi-Fi везде! Простая и понятная настройка и управление с приложением Deco Устройство совместимо с Amazon Alexa Подключение до 100 устройств