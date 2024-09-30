Wi-Fi+Powerline Mesh система TP-LINK Deco P9(3-pack)
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Код товара: 159537
Производитель: TP-LINK
20 990₽
251
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О товаре
Wi-Fi+Powerline Mesh система TP-LINK Deco P9(3-pack)Состоящий из трех маршрутизаторов, обеспечивает создание единой сети Wi-Fi с широкой зоной покрытия. Технология HomePlug AV2 позволяет передавать данные по электрической проводке на скорости до 1200 Мбит/с (300 Мбит/с на частоте 2.4 ГГц и 867 Мбит/с на частоте 5 ГГц). Для стабильности соединения с устройствами реализованы внутренние антенны с коэффициентом усиления 5 dBi и технология MIMO. Устройства выполнены в компактных корпусах с лаконичным оформлением. На корпусе маршрутизаторов расположены два порта LAN и разъем WAN с пропускной способностью 1000 Мбит/сек. Фирменное приложение с широкими настройками безопасности помогает предотвратить несанкционированный доступ и отличается простым пользовательским интерфейсом.
Характеристики
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- Тип связи
- Wi-Fi+Powerline
- Подключение к интернету (WAN)
- Ethernet RJ-45, SFP
- Тип устройства
- Mesh система
- Стандарт Wi-Fi 802.11
- a (Wi-Fi 2), b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4), ac (Wi-Fi 5)
- Частотный диапазон устройств Wi-Fi
- 2.4 / 5 ГГц (одновременная работа)
- Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
- 1167
- Цвет
- белый
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