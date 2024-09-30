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Wi-Fi+Powerline Mesh система TP-LINK Deco P9(3-pack)

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Wi-Fi+Powerline Mesh система TP-LINK Deco P9(3-pack)
Wi-Fi+Powerline Mesh система TP-LINK Deco P9(3-pack)
Wi-Fi+Powerline Mesh система TP-LINK Deco P9(3-pack)
Wi-Fi+Powerline Mesh система TP-LINK Deco P9(3-pack)
Wi-Fi+Powerline Mesh система TP-LINK Deco P9(3-pack)
Wi-Fi+Powerline Mesh система TP-LINK Deco P9(3-pack)
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 159537
Производитель: TP-LINK
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

20 990₽
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Wi-Fi точка доступа TP-LINK EAP610-Outdoor
Wi-Fi точка доступа TP-LINK EAP610-Outdoor
22 590₽
О товаре

Wi-Fi+Powerline Mesh система TP-LINK Deco P9(3-pack)

Состоящий из трех маршрутизаторов, обеспечивает создание единой сети Wi-Fi с широкой зоной покрытия. Технология HomePlug AV2 позволяет передавать данные по электрической проводке на скорости до 1200 Мбит/с (300 Мбит/с на частоте 2.4 ГГц и 867 Мбит/с на частоте 5 ГГц). Для стабильности соединения с устройствами реализованы внутренние антенны с коэффициентом усиления 5 dBi и технология MIMO. Устройства выполнены в компактных корпусах с лаконичным оформлением. На корпусе маршрутизаторов расположены два порта LAN и разъем WAN с пропускной способностью 1000 Мбит/сек. Фирменное приложение с широкими настройками безопасности помогает предотвратить несанкционированный доступ и отличается простым пользовательским интерфейсом.
  • Стандарт Wi-Fi и Powerline: AC1200 + HomePlug AV1000
  • Wi-Fi + PLC Hybrid Mesh: гибридная сеть эффективно увеличивает пропускную способность
  • Благодаря технологии Powerline больше не существует преград в виде стен или больших расстояний. Пользуйтесь домашним Wi-Fi везде!
  • Простая и понятная настройка и управление с приложением Deco
  • Устройство совместимо с Amazon Alexa
  • Подключение до 100 устройств
    • Характеристики
    Тип связи
    Wi-Fi+Powerline
    Подключение к интернету (WAN)
    Ethernet RJ-45, SFP
    Тип устройства
    Mesh система
    Стандарт Wi-Fi 802.11
    a (Wi-Fi 2), b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4), ac (Wi-Fi 5)
    Частотный диапазон устройств Wi-Fi
    2.4 / 5 ГГц (одновременная работа)
    Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
    1167
    Цвет
    белый
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    В сравнение
    В избранное
    20 990₽
    251
    Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
    1 = 1₽
    Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
    Войдите, чтобы получить бонусную карту
    В магазинах:
    мало
    В магазинах:
    мало
    Доставка по
    • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

      завтра

    • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

      3 дня

    Нашли дешевле?

    Способы оплаты

    • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

      Оплата при получении заказа