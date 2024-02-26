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Wi-Fi Mesh система TP-LINK Deco P9 (2-pack) Состоит из двух устройств-маршрутизаторов, с помощью которых можно создать единую сеть Wi-Fi для всех устройств в пределах дома. Модули Powerline версии HomePlug AV2 обеспечивают скорость подключения до 1167 Мбит/с и работу в двух частотных диапазонах. Внутренние антенны с коэффициентом усиления 5 dBi и технологией MIMO отвечают за стабильное соединение в широком радиусе действия. Настройка подключения с выбором средств безопасности может выполняться при использовании Web-интерфейса или мобильного приложения. Устройства оснащены двумя портами LAN и разъемом WAN с пропускной способностью 1000 Мбит/с. Среди других особенностей MESH-системы отмечаются голосовой помощник Alexa и расширенные возможности настройки доступных функций. Стандарт Wi-Fi и Powerline: AC1200 + HomePlug AV1000 Wi-Fi + PLC Hybrid Mesh: гибридная сеть эффективно увеличивает пропускную способность Благодаря технологии Powerline больше не существует преград в виде стен или больших расстояний. Пользуйтесь домашним Wi-Fi везде Простая и понятная настройка и управление с приложением Deco Устройство совместимо с Amazon Alexa Максимальное покрытие Wi-Fi — до 560 кв. м. Подключение до 100 устройств