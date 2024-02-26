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Wi-Fi Mesh система TP-LINK Deco P9 (2-pack)

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Wi-Fi Mesh система TP-LINK Deco P9 (2-pack)
Wi-Fi Mesh система TP-LINK Deco P9 (2-pack)
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
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Код товара: 159523
Производитель: TP-LINK
5
1 отзыв
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13 990₽
14 990₽
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О товаре

Wi-Fi Mesh система TP-LINK Deco P9 (2-pack)

Состоит из двух устройств-маршрутизаторов, с помощью которых можно создать единую сеть Wi-Fi для всех устройств в пределах дома. Модули Powerline версии HomePlug AV2 обеспечивают скорость подключения до 1167 Мбит/с и работу в двух частотных диапазонах. Внутренние антенны с коэффициентом усиления 5 dBi и технологией MIMO отвечают за стабильное соединение в широком радиусе действия. Настройка подключения с выбором средств безопасности может выполняться при использовании Web-интерфейса или мобильного приложения. Устройства оснащены двумя портами LAN и разъемом WAN с пропускной способностью 1000 Мбит/с. Среди других особенностей MESH-системы отмечаются голосовой помощник Alexa и расширенные возможности настройки доступных функций.
  • Стандарт Wi-Fi и Powerline: AC1200 + HomePlug AV1000
  • Wi-Fi + PLC Hybrid Mesh: гибридная сеть эффективно увеличивает пропускную способность
  • Благодаря технологии Powerline больше не существует преград в виде стен или больших расстояний. Пользуйтесь домашним Wi-Fi везде
  • Простая и понятная настройка и управление с приложением Deco
  • Устройство совместимо с Amazon Alexa
  • Максимальное покрытие Wi-Fi — до 560 кв. м.
  • Подключение до 100 устройств
    • Характеристики
    Тип связи
    Wi-Fi
    Подключение к интернету (WAN)
    Ethernet RJ-45, SFP
    Тип устройства
    Mesh система
    Стандарт Wi-Fi 802.11
    a (Wi-Fi 2), b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4), ac (Wi-Fi 5)
    Частотный диапазон устройств Wi-Fi
    2.4 / 5 ГГц
    Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
    1167
    Цвет
    белый
    Посмотреть все характеристики
    Отзывы 1
    5
    1 отзыв
    Общий рейтинг
    1 отзыв
    5
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    А
    Арсланали
    26 февраля 2024
    Рекомендует этот товар
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    0 0
    А
    Арсланали
    26 февраля 2024
    Рекомендует этот товар
    Ответить
    0
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    13 990₽
    14 990₽
    167
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