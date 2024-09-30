Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-LINK RE305

О товаре

Wi-Fi усилитель сигнала TP-LINK RE305 Пригодится для установки в больших помещениях. Эта модель изготовлена в прочном корпусе белого цвета. С ее помощью удается покрыть всю площадь офиса и квартиры, расширить зону действия беспроводной сети. Размещается усилитель внутри помещения. Он оснащается двумя внешними антеннами для приема и передачи сигнала. Устройство выступает в виде ретранслятора, оно отлично справляется со своими функциями. Обладает компактными габаритами. Этот факт станет преимуществом для ряда покупателей. Данный усилитель подключается к розетке с напряжением 220 В. От нее устройство получает энергию для дальнейшего функционирования. Поддерживает несколько стандартов Wi-Fi - 802.11a, ac, b, g и n. Она может работать в частоте 2.4 и 5 ГГц. Допускается одновременное функционирование усилителя в двух диапазонах. Максимальная скорость соединения - 1167 Мбит/с. Удается обеспечить быстрый обмен информацией при использовании усилителя. Выполнить настройку можно при помощи web-интерфейса, он прост в освоении и у вас не возникнет проблем при установке параметров. Производитель предусмотрел один порт Ethernet для подключения по кабелю. Устранение мёртвых зон и расширение покрытия Wi-Fi сети на скорости до 1,2 Гбит/с Вещание на каналах 2,4 ГГц (до 300 Мбит/с) и 5 ГГц (до 867 Мбит/с) для более стабильного Wi-Fi Умный светодиодный индикатор позволит найти лучшее место для размещения устройства Поддержка Tether: простое управление сетью со смартфона Максимальная совместимость: расширение покрытия любого Wi-Fi роутера или точки доступа Поддержка режима точки доступа Поддерживается подключение к Mesh-сети при подключении к роутеру TP-Link OneMesh для бесшовного покрытия во всём доме. Технология EasyMesh — позволит создать единую Mesh‑сеть из устройств разных производителей, поддерживающих эту технологию