Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C64

быстрая доставка продуктов

доставка за 30 минут

доставка продуктов

Каспийск

махачкала

За 30 минут
Сыр Виноград Молоко

Каспийск

махачкала

Сыр Виноград Молоко
Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Смарт-очки
PhilipsXiaomiSamsungHIPERSonyApple
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
Acer
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
SamsungLGPhilipsXiaomiSony
Аудиотехника
Аудиотехника
Портативное аудио
Домашнее аудио
Радиоприемники и радиобудильники
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
Устройства виртуальной реальности
Sony
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Аксессуары для климатического оборудования
XiaomiElectroluxDysonPhilips
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Гигиена полости рта
Зеркала
Очки для зрения
Щетки для волос
DysonPhilipsXiaomi
Мерч «Это 05»
Мерч «Это 05»
Подарочные сертификаты
Футболки
Шопперы
Открытки
Подарочные наборы
Развлечения и хобби
Развлечения и хобби
Книги
Квадрокоптеры
Аксессуары для квадрокоптеров
Оформление праздников
SonyApple
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Посуда
Уход за одеждой и бельем
Кресла
Умный дом
Инструменты
Освещение
Фурнитура для мебели
Товары для отдыха
Сумки
Звонки
Спорт и одежда
БюрократМеттаChairmanSamurai
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Уцененные товары
Уцененные товары
Компьютерная техника и периферия
Бытовая техника
Телефоны и гаджеты
Климатическая техника
Телевизоры, аудио, видео
Офисная техника и сети
Красота и здоровье
Игры, развлечения, хобби
Автотехника
Аксессуары
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль

Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C64

Наведите на фотографию для увеличения
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C64
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C64
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C64
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C64
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C64
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
4 отзыва
2
вопроса
В сравнение
В избранное
Код товара: 151853
Производитель: TP-LINK
5
4 отзыва
2
вопроса

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

4 190₽
50
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

Похожие товары
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
41
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer A5
3 490₽
41
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer A5
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
55
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер Tenda 4G03
4 590₽
55
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер Tenda 4G03
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
59
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX10
4 990₽
59
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX10
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
40
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-LINK RE305
3 390₽
40
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-LINK RE305
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
41
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-LINK RE315
3 490₽
41
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-LINK RE315
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
50
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер Keenetic Air
4 190₽
50
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер Keenetic Air
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
45
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер Netis MW5360
4 490₽
45
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер Netis MW5360
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
57
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-MR100
4 790₽
57
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-MR100
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
53
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер Keenetic Extra
4 490₽
53
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер Keenetic Extra
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
57
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C6
4 790₽
57
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C6
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
40
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер Tenda TX2 PRO
3 390₽
40
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер Tenda TX2 PRO
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
55
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX12
4 590₽
55
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX12
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
50
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер Netis N6
4 190₽
50
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер Netis N6
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
41
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер Xiaomi AX1500
3 490₽
41
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер Xiaomi AX1500
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
52
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер Xiaomi AX3000T
4 390₽
52
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер Xiaomi AX3000T
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
52
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) Keenetic Buddy 5 KN-3311
4 390₽
52
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) Keenetic Buddy 5 KN-3311
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
59
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер Keenetic Extra Интернет-центр с Mesh Wi-Fi 5 AC1200
4 990₽
59
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер Keenetic Extra Интернет-центр с Mesh Wi-Fi 5 AC1200
Wi-Fi точка доступа TP-LINK EAP110-Outdoor
Wi-Fi точка доступа TP-LINK EAP110-Outdoor
3 790₽
41
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer A5
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer A5
3 490₽
55
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер Tenda 4G03
Wi-Fi роутер Tenda 4G03
4 590₽
59
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX10
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX10
4 990₽
40
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-LINK RE305
Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-LINK RE305
3 390₽
41
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-LINK RE315
Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-LINK RE315
3 490₽
О товаре

Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C64

С поддержкой двух частотных диапазонов обеспечивает высокую производительность для веб-серфинга, запуска различного мультимедийного контента и онлайн-игр. Данная модель соответствует стандарту AC1200 и отличается скоростью в пределах 1167 Мбит/с. Четыре интерфейса LAN 1000 Мбит/с позволяют организовать проводной доступ к сети для телевизора, приставки и другой техники. Роутер выполнен в компактном корпусе с 4-мя внешними антеннами для усиления сигнала и панелью световых индикаторов состояния. Настройка с помощью веб-интерфейса или приложения на смартфоне не вызывает сложностей при подключении.
  • Wi-Fi 802.11ac Wave 2
    • До 867 Мбит/с на 5 ГГц, до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц
  • Широкое покрытие Wi-Fi
    • Четыре антенны обеспечат стабильное Wi‑Fi подключение и оптимальное покрытие
  • MU-MIMO
    • В два раза больше одновременных подключений
  • Beamforming
    • Концентрированный направленный Wi-Fi сигнал
  • Режим точки доступа
    • Возможность создания новой Wi-Fi точки доступа
  • Smart Connect
    • Переводит клиентов на наименее загруженный диапазон и устанавливает для всех одинаковое эфирное время
  • Поддержка OneMesh
    • Используйте усилители OneMesh, чтобы создать покрытие во всём доме и не терять сигнал при перемещении
  • Технология EasyMesh
    • Позволит создать единую Mesh‑сеть из устройств разных производителей, поддерживающих эту технологию
    Характеристики
    Тип связи
    Wi-Fi
    Подключение к интернету (WAN)
    Ethernet RJ-45
    Тип устройства
    роутер
    Стандарт Wi-Fi 802.11
    a (Wi-Fi 2), b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4), ac (Wi-Fi 5)
    Частотный диапазон устройств Wi-Fi
    2.4 / 5 ГГц
    Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
    1167
    Цвет
    черный
    Посмотреть все характеристики
    Отзывы 4
    5
    4 отзыва
    Общий рейтинг
    4 отзыва
    5
    5 звезд
    4
    4 звезды
    0
    3 звезды
    0
    2 звезды
    0
    1 звезда