О товаре

Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C64 С поддержкой двух частотных диапазонов обеспечивает высокую производительность для веб-серфинга, запуска различного мультимедийного контента и онлайн-игр. Данная модель соответствует стандарту AC1200 и отличается скоростью в пределах 1167 Мбит/с. Четыре интерфейса LAN 1000 Мбит/с позволяют организовать проводной доступ к сети для телевизора, приставки и другой техники. Роутер выполнен в компактном корпусе с 4-мя внешними антеннами для усиления сигнала и панелью световых индикаторов состояния. Настройка с помощью веб-интерфейса или приложения на смартфоне не вызывает сложностей при подключении. Wi-Fi 802.11ac Wave 2 До 867 Мбит/с на 5 ГГц, до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц Широкое покрытие Wi-Fi Четыре антенны обеспечат стабильное Wi‑Fi подключение и оптимальное покрытие MU-MIMO В два раза больше одновременных подключений Beamforming Концентрированный направленный Wi-Fi сигнал Режим точки доступа Возможность создания новой Wi-Fi точки доступа Smart Connect Переводит клиентов на наименее загруженный диапазон и устанавливает для всех одинаковое эфирное время Поддержка OneMesh Используйте усилители OneMesh, чтобы создать покрытие во всём доме и не терять сигнал при перемещении Технология EasyMesh Позволит создать единую Mesh‑сеть из устройств разных производителей, поддерживающих эту технологию