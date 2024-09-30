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Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR842N

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Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR842N
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR842N
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR842N
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR842N
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR842N
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Фото товара
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Код товара: 144977
Производитель: TP-LINK
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ДО 30.09.24

2 890₽
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Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-LINK RE205
2 890₽
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Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-LINK RE205
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Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-LINK RE200
2 890₽
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Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-LINK RE200
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Wi-Fi роутер Tenda AC8
2 390₽
28
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Wi-Fi роутер Tenda AC8
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Wi-Fi роутер Netis N2
2 990₽
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Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C54
3 290₽
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Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C54
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Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C24
2 790₽
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Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C24
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Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-LINK RE305
3 390₽
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Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-LINK RE305
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Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) Tenda A18
2 990₽
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Wi-Fi роутер Mercusys MR30G
2 890₽
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Wi-Fi роутер Mercusys MR30G
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Wi-Fi роутер Keenetic Start
2 390₽
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Wi-Fi роутер Tenda TX2 PRO
3 390₽
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Wi-Fi точка доступа TP-LINK EAP110
2 790₽
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Wi-Fi роутер Keenetic KN-1212
3 190₽
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Wi-Fi роутер Netis NC21
2 690₽
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Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) Keenetic Buddy KN-3211
2 390₽
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Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) Keenetic Buddy KN-3211
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Wi-Fi роутер Digma Mobile Wi-Fi DMW1880 micro USB Wi-Fi Firewall +Router внешний белый
2 490₽
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Wi-Fi роутер Digma Mobile Wi-Fi DMW1880 micro USB Wi-Fi Firewall +Router внешний белый
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Wi-Fi роутер CUDY WR1300E
3 190₽
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Wi-Fi роутер CUDY WR1200
2 390₽
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Wi-Fi роутер CUDY WR1300
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Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-LINK RE205
Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-LINK RE205
2 890₽
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Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-LINK RE200
Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-LINK RE200
2 890₽
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Wi-Fi роутер Tenda AC8
Wi-Fi роутер Tenda AC8
2 390₽
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Wi-Fi роутер Netis N2
Wi-Fi роутер Netis N2
2 990₽
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Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C54
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C54
3 290₽
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Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C24
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C24
2 790₽
О товаре

Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR842N

Данная модель является популярной не только в России, но и в большинстве стран СНГ. Она обеспечит Вас стабильным доступом в интернет. Маршрутизатор лучше всего подойдет для домашнего использования. Покрытие отдачи маршрутизатора достигает для двух комнатной квартиры. Максимальная скорость передачи данных WR842N составляет 300 Мб в секунду. Маршрутизатор можно подключить к стационарному компьютеру. Для этого он оснащен соответствующими LAN-портами. Настраивается маршрутизатор через браузер. Подключить его сможет даже неопытный пользователь, за счет быстрой настройки через веб интерфейс. WR842N обладает всеми характеристиками Wi-Fi маршрутизатора. Он прост в использовании и надежен.
  • Скорость Wi-Fi до 300 Мбит/с и поддержка MIMO обеспечивает плавную передачу данных по стандарту N
  • Многофункциональный порт USB: поддержка файл-, медиа-, FTP- и принт-сервера
  • Возможность подключения 3G/4G-модемов к порту USB
  • Поддержка IGMP Proxy, режима "мост" и 802.1Q TAG VLAN для IPTV Мulticast
  • До 5 IPSec VPN-туннелей для обеспечения удалённых IPSec VPN-соединений
  • Гостевая сеть обеспечивает гостевым пользователям отдельный доступ к сети Wi-Fi
    • Характеристики
    Тип связи
    Wi-Fi
    Подключение к интернету (WAN)
    Ethernet RJ-45, внешний модем
    Тип устройства
    роутер
    Стандарт Wi-Fi 802.11
    b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4)
    Частотный диапазон устройств Wi-Fi
    2.4 ГГц
    Встроенная поддержка SIM-карт
    3G, 4G LTE
    Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
    300
    Цвет
    белый
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    2 890₽
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      3 дня

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