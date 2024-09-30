Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR842N
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Код товара: 144977
Производитель: TP-LINK
2 890₽
34
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О товаре
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR842NДанная модель является популярной не только в России, но и в большинстве стран СНГ. Она обеспечит Вас стабильным доступом в интернет. Маршрутизатор лучше всего подойдет для домашнего использования. Покрытие отдачи маршрутизатора достигает для двух комнатной квартиры. Максимальная скорость передачи данных WR842N составляет 300 Мб в секунду. Маршрутизатор можно подключить к стационарному компьютеру. Для этого он оснащен соответствующими LAN-портами. Настраивается маршрутизатор через браузер. Подключить его сможет даже неопытный пользователь, за счет быстрой настройки через веб интерфейс. WR842N обладает всеми характеристиками Wi-Fi маршрутизатора. Он прост в использовании и надежен.
Характеристики
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- Тип связи
- Wi-Fi
- Подключение к интернету (WAN)
- Ethernet RJ-45, внешний модем
- Тип устройства
- роутер
- Стандарт Wi-Fi 802.11
- b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4)
- Частотный диапазон устройств Wi-Fi
- 2.4 ГГц
- Встроенная поддержка SIM-карт
- 3G, 4G LTE
- Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
- 300
- Цвет
- белый
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