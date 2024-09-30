О товаре

Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR842N Данная модель является популярной не только в России, но и в большинстве стран СНГ. Она обеспечит Вас стабильным доступом в интернет. Маршрутизатор лучше всего подойдет для домашнего использования. Покрытие отдачи маршрутизатора достигает для двух комнатной квартиры. Максимальная скорость передачи данных WR842N составляет 300 Мб в секунду. Маршрутизатор можно подключить к стационарному компьютеру. Для этого он оснащен соответствующими LAN-портами. Настраивается маршрутизатор через браузер. Подключить его сможет даже неопытный пользователь, за счет быстрой настройки через веб интерфейс. WR842N обладает всеми характеристиками Wi-Fi маршрутизатора. Он прост в использовании и надежен. Скорость Wi-Fi до 300 Мбит/с и поддержка MIMO обеспечивает плавную передачу данных по стандарту N Многофункциональный порт USB: поддержка файл-, медиа-, FTP- и принт-сервера Возможность подключения 3G/4G-модемов к порту USB Поддержка IGMP Proxy, режима "мост" и 802.1Q TAG VLAN для IPTV Мulticast До 5 IPSec VPN-туннелей для обеспечения удалённых IPSec VPN-соединений Гостевая сеть обеспечивает гостевым пользователям отдельный доступ к сети Wi-Fi