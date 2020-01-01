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Wi-Fi Mesh система TP-LINK Deco X60 (3-pack)

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Wi-Fi Mesh система TP-LINK Deco X60 (3-pack)
Wi-Fi Mesh система TP-LINK Deco X60 (3-pack)
Wi-Fi Mesh система TP-LINK Deco X60 (3-pack)
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Код товара: 144683
Производитель: TP-LINK
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28 990₽
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Wi-Fi Mesh система TP-LINK Deco X60 (2-pack)
23 990₽
287
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1 = 1₽
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Wi-Fi Mesh система TP-LINK Deco X60 (2-pack)
287
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
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Wi-Fi Mesh система TP-LINK Deco X60 (2-pack)
Wi-Fi Mesh система TP-LINK Deco X60 (2-pack)
23 990₽
О товаре

Wi-Fi Mesh система TP-LINK Deco X60 (3-pack)

С поддержкой технологии MESH и стандартом Wi-Fi 6 способен обеспечить скорость подключения до 5400 Мбит/с – в пределах 4804 Мбит/с на частоте 5 ГГц и 574 Мбит/с на частоте 2.4 ГГц. Система из трех модулей формирует бесшовную стабильную связь для всех подключенных устройств. Две внутренние антенны с коэффициентом усиления 5 dBi отвечают за стабильное соединение без помех. На корпусе маршрутизаторов расположены по два порта LAN и разъем WAN (стандарт 1000 Мбит/сек). Интуитивный пользовательский интерфейс фирменного мобильного приложения гарантирует простую настройку доступных функций системы.
  • Больше подключений
    • OFDMA и MU-MIMO увеличивают пропускную способность в четыре раза для одновременной передачи данных большому числу устройств
  • Широкая зона покрытия
    • Благодаря Wi-Fi 6 и бесшовному роумингу во всём доме
  • Ультранизкая задержка
    • Отсутствие высокого пинга наиболее ощутимо в онлайн-играх и видеочатах
  • Единая сеть
    • Несколько модулей формируют единую домашнюю сеть, которая обеспечивает наилучшее подключение при перемещении по дому
  • Полная безопасность
    • Благодаря стандарту шифрования WPA3
  • HomeShield
    • Система безопасности, в которую входят родительский контроль, антивирус и приоритизация
    Характеристики
    Тип связи
    Wi-Fi
    Подключение к интернету (WAN)
    Ethernet RJ-45, SFP
    Тип устройства
    Mesh система
    Стандарт Wi-Fi 802.11
    a (Wi-Fi 2), b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4), ac (Wi-Fi 5), ax (Wi-Fi 6)
    Частотный диапазон устройств Wi-Fi
    2.4 / 5 ГГц (одновременная работа)
    Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
    5400
    Цвет
    белый
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    В сравнение
    В избранное
    28 990₽
    30 590₽
    345
    Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
    1 = 1₽
    Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
    Войдите, чтобы получить бонусную карту
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    мало
    В магазинах:
    мало
    Доставка по
    • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

      сегодня

    • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

      сегодня

    Нашли дешевле?

    Способы оплаты

    • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

      Оплата при получении заказа