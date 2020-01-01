О товаре

Wi-Fi Mesh система TP-LINK Deco X60 (3-pack) С поддержкой технологии MESH и стандартом Wi-Fi 6 способен обеспечить скорость подключения до 5400 Мбит/с – в пределах 4804 Мбит/с на частоте 5 ГГц и 574 Мбит/с на частоте 2.4 ГГц. Система из трех модулей формирует бесшовную стабильную связь для всех подключенных устройств. Две внутренние антенны с коэффициентом усиления 5 dBi отвечают за стабильное соединение без помех. На корпусе маршрутизаторов расположены по два порта LAN и разъем WAN (стандарт 1000 Мбит/сек). Интуитивный пользовательский интерфейс фирменного мобильного приложения гарантирует простую настройку доступных функций системы. Больше подключений OFDMA и MU-MIMO увеличивают пропускную способность в четыре раза для одновременной передачи данных большому числу устройств Широкая зона покрытия Благодаря Wi-Fi 6 и бесшовному роумингу во всём доме Ультранизкая задержка Отсутствие высокого пинга наиболее ощутимо в онлайн-играх и видеочатах Единая сеть Несколько модулей формируют единую домашнюю сеть, которая обеспечивает наилучшее подключение при перемещении по дому Полная безопасность Благодаря стандарту шифрования WPA3 HomeShield Система безопасности, в которую входят родительский контроль, антивирус и приоритизация