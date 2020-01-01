Wi-Fi Mesh система TP-LINK Deco X60 (3-pack)
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Код товара: 144683
Производитель: TP-LINK
28 990₽
30 590₽
345
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О товаре
Wi-Fi Mesh система TP-LINK Deco X60 (3-pack)С поддержкой технологии MESH и стандартом Wi-Fi 6 способен обеспечить скорость подключения до 5400 Мбит/с – в пределах 4804 Мбит/с на частоте 5 ГГц и 574 Мбит/с на частоте 2.4 ГГц. Система из трех модулей формирует бесшовную стабильную связь для всех подключенных устройств. Две внутренние антенны с коэффициентом усиления 5 dBi отвечают за стабильное соединение без помех. На корпусе маршрутизаторов расположены по два порта LAN и разъем WAN (стандарт 1000 Мбит/сек). Интуитивный пользовательский интерфейс фирменного мобильного приложения гарантирует простую настройку доступных функций системы.
Характеристики
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- Тип связи
- Wi-Fi
- Подключение к интернету (WAN)
- Ethernet RJ-45, SFP
- Тип устройства
- Mesh система
- Стандарт Wi-Fi 802.11
- a (Wi-Fi 2), b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4), ac (Wi-Fi 5), ax (Wi-Fi 6)
- Частотный диапазон устройств Wi-Fi
- 2.4 / 5 ГГц (одновременная работа)
- Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
- 5400
- Цвет
- белый
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