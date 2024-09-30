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Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX10 Выпускается широко известным производителем активного сетевого оборудования. Устройство оснащено 1.5-гигагерцовым процессором, помогающим обеспечить высокий уровень быстродействия. Контролировать работу маршрутизатора несложно: эта задача решается благодаря интуитивно понятной панели индикации. Поддерживает оба диапазона Wi-Fi. Максимальная скорость на частоте 5 ГГц равна 1201 Мбит/с, а на частоте 2.4 ГГц – 300 Мбит/с. Установлены 4 внешние антенны, обладающие коэффициентом усиления 5 дБи. Мощность передатчика – 20 дБм. Роутер способен гарантировать широкую зону покрытия даже в случае, если дом или квартира имеют большую площадь или сложную конфигурацию помещений. Проводное подключение можно осуществлять с помощью 4 гигабитных портов. Маршрутизатор предназначен для использования только внутри зданий. Предусмотрена возможность настенного монтажа. Естественно, что разместить роутер вы сможете и на любой горизонтальной поверхности. Поддержка Wi-Fi 6 Новейшего стандарта беспроводной связи, который повышает скорость и пропускную способность сети, а также снижает нагрузку на неё Трёхъядерный процессор Быстрая работа сетевых процессов благодаря трёхъядерному процессору 1,5 ГГц Широкая зона покрытия 4 антенны и технология Beamforming направляют сигнал на конкретные устройства, увеличивая зону покрытия Гигабитные порты По максимуму воспользуйтесь скоростью до 1 Гбит/с по кабелю Ethernet Множество подключений одновременно Wi-Fi 6 позволяет передавать больше данных на большее количество устройств благодаря технологиям OFDMA и MU‑MIMO, вместе с тем уменьшая задержку WPA3 Поддержка последнего стандарта шифрования, улучшающего безопасность и обеспечивающего защиту от брутфорс‑атак Поддержка OneMesh Используйте усилители OneMesh, чтобы создать покрытие во всём доме и не терять сигнал при перемещении