О товаре
Wi-Fi роутер Tenda AC5v3
Разработан для организации скоростной беспроводной сети в пределах дома или офиса. Он выполнен в корпусе белого цвета и оснащен 4-мя антеннами, которые совместно с технологией MU-MIMO улучшают сигнал и расширяют зону покрытия. Максимальная скорость соединения в двух частотных диапазонах достигает 1167 Мбит/с, а для проводного подключения имеются три порта LAN 100 Мбит/с. Фирменное приложение от Tenda предлагает широкие возможности настройки различных параметров сети, включая функции безопасности доступа.
Интеллектуальная расстановка приоритетов трафика
Реализована интегрированная двухдиапазонная технология, объединяющая сигналы 2,4 ГГц и 5 ГГц под одним именем WiFi. Более быстрая полоса будет выделена вашим устройствам автоматически нашей системой динамической оптимизации.
Поддержка протокола IPv6
Это позволяет сократить время передачи данных и свести к минимуму задержки, обеспечивая лучший игровой опыт.
Родительский контроль
Управляйте временем, которое ваши дети проводят онлайн, и контролируйте онлайн-контент с помощью интеллектуального приложения.