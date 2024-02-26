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Wi-Fi роутер Tenda AC5v3

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Wi-Fi роутер Tenda AC5v3
Wi-Fi роутер Tenda AC5v3
Wi-Fi роутер Tenda AC5v3
Wi-Fi роутер Tenda AC5v3
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
3 отзыва
1
вопрос
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Код товара: 142194
Производитель: Tenda
5
3 отзыва
1
вопрос
2 490₽
29
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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О товаре

Wi-Fi роутер Tenda AC5v3

Разработан для организации скоростной беспроводной сети в пределах дома или офиса. Он выполнен в корпусе белого цвета и оснащен 4-мя антеннами, которые совместно с технологией MU-MIMO улучшают сигнал и расширяют зону покрытия. Максимальная скорость соединения в двух частотных диапазонах достигает 1167 Мбит/с, а для проводного подключения имеются три порта LAN 100 Мбит/с. Фирменное приложение от Tenda предлагает широкие возможности настройки различных параметров сети, включая функции безопасности доступа.
  • Интеллектуальная расстановка приоритетов трафика
    • Реализована интегрированная двухдиапазонная технология, объединяющая сигналы 2,4 ГГц и 5 ГГц под одним именем WiFi. Более быстрая полоса будет выделена вашим устройствам автоматически нашей системой динамической оптимизации.
  • Поддержка протокола IPv6
    • Это позволяет сократить время передачи данных и свести к минимуму задержки, обеспечивая лучший игровой опыт.
  • Родительский контроль
    • Управляйте временем, которое ваши дети проводят онлайн, и контролируйте онлайн-контент с помощью интеллектуального приложения.
    Характеристики
    Тип связи
    Wi-Fi
    Подключение к интернету (WAN)
    Ethernet RJ-45
    Тип устройства
    роутер
    Стандарт Wi-Fi 802.11
    a (Wi-Fi 2), b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4), ac (Wi-Fi 5)
    Частотный диапазон устройств Wi-Fi
    2.4 / 5 ГГц (одновременная работа)
    Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
    1167
    Цвет
    белый
    Посмотреть все характеристики
    Отзывы 3
    5
    3 отзыва
    Общий рейтинг
    3 отзыва
    5
    5 звезд
    3
    4 звезды
    0
    3 звезды
    0
    2 звезды
    0
    1 звезда
    0
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    А
    А
    Арсланали
    26 февраля 2024
    Рекомендует этот товар
    Ответить
    0 0
    Д
    Д
    Джамиля
    27 октября 2023
    Рекомендует этот товар
    Достоинства
    быстро доставили
    Недостатки
    все норма
    Ответить
    0 0
    А
    Арсланали
    26 февраля 2024
    Рекомендует этот товар
    Ответить
    0
    0
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    Вопросы и ответы
    Г
    Гость 40
    21 октября 2024
    Добрый день! Wi-Fi роутер Tenda AC5v3 поддерживает симкарту?
    1 Ответить
    0 0
    0
    05.ru
    22.10.2024 17:39:33
    Добрый день! Нет
    Ответить
    0 0
    Г
    Гость 40
    21 октября 2024
    Добрый день! Wi-Fi роутер Tenda AC5v3 поддерживает симкарту?
    1 Ответить
    0
    0
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    2 490₽
    29
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    В магазинах:
    В наличии
    В магазинах:
    В наличии
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