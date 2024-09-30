Wi-Fi точка доступа Tenda I25
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Код товара: 142120
Производитель: Tenda
3 000₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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О товаре
Wi-Fi точка доступа Tenda I25Станет отличным инструментом для создания высокоскоростного доступа к сети Интернет или расширения уже существующей сети. Отличительной особенностью модели является возможность одновременной работы в диапазоне 2.4 и 5 ГГц, что вкупе с поддержкой стандартов 802.11ac может обеспечить высокую производительность – вплоть до 1317 Мбит/с. Помимо этого модель отличается надежным и стабильным сигналом на большом расстоянии для самых разных устройств-клиентов, что обусловлено высокой мощностью передатчика, а также антеннами с большим усилением. Корпус выполнен с применением высококачественных материалов и отличается лаконичным дизайном, благодаря чему может легко дополнить собой практически любой интерьер. Из-за особенностей конструкции данная модель предназначена для настенного или потолочного размещения. Для подключения клиентского оборудования на корпусе предусмотрен 1 сетевой порт. Для управления и настройки системы может использоваться удобный веб-интерфейс. Питание возможно при помощи технологии PoE. Поставка роутера осуществляется в фирменной упаковке вместе с кабелем и креплением.
Характеристики
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- Тип связи
- Wi-Fi
- Подключение к интернету (WAN)
- Ethernet RJ-45
- Тип устройства
- точка доступа
- Стандарт Wi-Fi 802.11
- a (Wi-Fi 2), b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4), ac (Wi-Fi 5)
- Частотный диапазон устройств Wi-Fi
- 2.4 / 5 ГГц
- Встроенная поддержка SIM-карт
- нет
- Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
- 1317
- Цвет
- белый
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