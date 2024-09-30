О товаре

Wi-Fi точка доступа Tenda I25 Станет отличным инструментом для создания высокоскоростного доступа к сети Интернет или расширения уже существующей сети. Отличительной особенностью модели является возможность одновременной работы в диапазоне 2.4 и 5 ГГц, что вкупе с поддержкой стандартов 802.11ac может обеспечить высокую производительность – вплоть до 1317 Мбит/с. Помимо этого модель отличается надежным и стабильным сигналом на большом расстоянии для самых разных устройств-клиентов, что обусловлено высокой мощностью передатчика, а также антеннами с большим усилением. Корпус выполнен с применением высококачественных материалов и отличается лаконичным дизайном, благодаря чему может легко дополнить собой практически любой интерьер. Из-за особенностей конструкции данная модель предназначена для настенного или потолочного размещения. Для подключения клиентского оборудования на корпусе предусмотрен 1 сетевой порт. Для управления и настройки системы может использоваться удобный веб-интерфейс. Питание возможно при помощи технологии PoE. Поставка роутера осуществляется в фирменной упаковке вместе с кабелем и креплением.