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Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX73

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Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX73
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX73
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX73
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX73
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
4.8
4 отзыва
2
вопроса
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Код товара: 142107
Производитель: TP-LINK
4.8
4 отзыва
2
вопроса

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

13 990₽
167
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Wi-Fi роутер Keenetic Skipper 4G (KN-2910-01)
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О товаре

Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX73

Способен работать в двух диапазонах Wi-Fi одновременно. Устройство использует стандарт передачи данных Wi-Fi 6 обеспечивает быстрый отклик без задержек благодаря технологии OFDMA и MU-MIMO. Поддержка 3G/4G модемов обеспечит мобильный интернет на даче, а также может выступать в качестве резервного соединения для бесперебойной работы. Оснащен шестью внешними несъемными антеннами. Проводное подключение осуществляется с помощью 4 гигабитных портов. 5-й порт – WAN. В наличии порт USB 3.0, с помощью которого можно реализовать медиасервер, FTP-сервер и сервер Samba. Управление маршрутизатором осуществляется с помощью мобильного приложения TP-LINK Tether.
  • Гигабитный Wi‑Fi для 8K‑стримов
    • Wi‑Fi со скоростью до 5400 Мбит/с позволит одновременно работать в интернете, смотреть потоковые видео и загружать файлы на высокой скорости
  • Преимущества Wi-Fi 6
    • Поддержка 4T4R и HE160 на диапазоне 5 ГГц обеспечивает скорость подключения до 4,8 Гбит/с
  • Возможность подключения свыше 200 устройств
    • Поддержка MU‑MIMO и OFDMA позволит уменьшить загруженность сети и увеличить среднюю пропускную способность в четыре раза
  • Широкая зона покрытия
    • Гарантируется шестью антеннами и технологией Beamforming
  • HomeShield
    • Сервис премиум‑защиты TP‑Link обезопасит домашнюю сеть с помощью новейших технологий для защиты сети и IoT‑устройств
  • Больше отверстий, ниже температура
    • Улучшенная вентиляция позволяет устройству работать на полную мощность
  • Технология EasyMesh
    • Позволит создать единую Mesh‑сеть из устройств разных производителей, поддерживающих эту технологию
    Характеристики
    Тип связи
    Wi-Fi
    Подключение к интернету (WAN)
    Ethernet RJ-45
    Тип устройства
    роутер
    Стандарт Wi-Fi 802.11
    a (Wi-Fi 2), b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4), ac (Wi-Fi 5), ax (Wi-Fi 6)
    Частотный диапазон устройств Wi-Fi
    2.4 / 5 ГГц (одновременная работа)
    Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
    5400
    Цвет
    черный
    Посмотреть все характеристики
    Отзывы 4
    4.8
    4 отзыва
    Общий рейтинг
    4 отзыва
    4.8
    5 звезд
    3
    4 звезды
    1
    3 звезды
    0
    2 звезды
    0
    1 звезда
    0
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    С
    С
    Саид
    17 февраля 2024
    Хорошо
    Ответить
    0 0
    А
    А
    Андрей
    15 декабря 2023
    Рекомендует этот товар
    Ответить
    0 0
    С
    Саид
    17 февраля 2024
    Хорошо
    Ответить
    0
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    Вопросы и ответы
    Г
    Гость 28
    17 октября 2023
    Tp-link Ax73 который продается вашем магазине это RU версия или EU
    1 Ответить
    0 0