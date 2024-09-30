О товаре

Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX73 Способен работать в двух диапазонах Wi-Fi одновременно. Устройство использует стандарт передачи данных Wi-Fi 6 обеспечивает быстрый отклик без задержек благодаря технологии OFDMA и MU-MIMO. Поддержка 3G/4G модемов обеспечит мобильный интернет на даче, а также может выступать в качестве резервного соединения для бесперебойной работы. Оснащен шестью внешними несъемными антеннами. Проводное подключение осуществляется с помощью 4 гигабитных портов. 5-й порт – WAN. В наличии порт USB 3.0, с помощью которого можно реализовать медиасервер, FTP-сервер и сервер Samba. Управление маршрутизатором осуществляется с помощью мобильного приложения TP-LINK Tether. Гигабитный Wi‑Fi для 8K‑стримов Wi‑Fi со скоростью до 5400 Мбит/с позволит одновременно работать в интернете, смотреть потоковые видео и загружать файлы на высокой скорости Преимущества Wi-Fi 6 Поддержка 4T4R и HE160 на диапазоне 5 ГГц обеспечивает скорость подключения до 4,8 Гбит/с Возможность подключения свыше 200 устройств Поддержка MU‑MIMO и OFDMA позволит уменьшить загруженность сети и увеличить среднюю пропускную способность в четыре раза Широкая зона покрытия Гарантируется шестью антеннами и технологией Beamforming HomeShield Сервис премиум‑защиты TP‑Link обезопасит домашнюю сеть с помощью новейших технологий для защиты сети и IoT‑устройств Больше отверстий, ниже температура Улучшенная вентиляция позволяет устройству работать на полную мощность Технология EasyMesh Позволит создать единую Mesh‑сеть из устройств разных производителей, поддерживающих эту технологию