О товаре
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX73
Способен работать в двух диапазонах Wi-Fi одновременно. Устройство использует стандарт передачи данных Wi-Fi 6 обеспечивает быстрый отклик без задержек благодаря технологии OFDMA и MU-MIMO. Поддержка 3G/4G модемов обеспечит мобильный интернет на даче, а также может выступать в качестве резервного соединения для бесперебойной работы. Оснащен шестью внешними несъемными антеннами. Проводное подключение осуществляется с помощью 4 гигабитных портов. 5-й порт – WAN. В наличии порт USB 3.0, с помощью которого можно реализовать медиасервер, FTP-сервер и сервер Samba. Управление маршрутизатором осуществляется с помощью мобильного приложения TP-LINK Tether.
Гигабитный Wi‑Fi для 8K‑стримов
Wi‑Fi со скоростью до 5400 Мбит/с позволит одновременно работать в интернете, смотреть потоковые видео и загружать файлы на высокой скорости
Преимущества Wi-Fi 6
Поддержка 4T4R и HE160 на диапазоне 5 ГГц обеспечивает скорость подключения до 4,8 Гбит/с
Возможность подключения свыше 200 устройств
Поддержка MU‑MIMO и OFDMA позволит уменьшить загруженность сети и увеличить среднюю пропускную способность в четыре раза
Широкая зона покрытия
Гарантируется шестью антеннами и технологией Beamforming
HomeShield
Сервис премиум‑защиты TP‑Link обезопасит домашнюю сеть с помощью новейших технологий для защиты сети и IoT‑устройств
Больше отверстий, ниже температура
Улучшенная вентиляция позволяет устройству работать на полную мощность
Технология EasyMesh
Позволит создать единую Mesh‑сеть из устройств разных производителей, поддерживающих эту технологию