Wi-Fi роутер Tenda 4G06
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5 490₽
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О товаре
Wi-Fi роутер Tenda 4G06Благодаря своим возможностям может стать отличным выбором для частного и коммерческого использования. Отличительной особенностью устройства является встроенный модем LTE, который поддерживает SIM-карты всех известных операторов связи. Кроме того, устройство может выступать в качестве Wi-FI-маршрутизатора и сетевого моста. Может работать в широком спектре мобильных сетей и оборудован мощными внешними антеннами, благодаря чему обеспечивается возможность получения качественного и стабильного сигнала от базовых станций. Скорость мобильного интернета может достигать 150 Мбит/с. При работе устройства в режиме точки доступа Wi-Fi для других устройств передача данных осуществляется на частоте 2.4 ГГц, благодаря чему скорость может достигать 300 Мбит/с. Подключение оборудования к роутеру может осуществляться при помощи расположенных на корпусе нескольких разъемов Ethernet. Настройка рабочих параметров и дальнейшее администрирование может осуществляться через веб-интерфейс или мобильное приложение. В качестве источника питания используется сеть 220 В. Роутер поставляется с набором кабелей.
Характеристики
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- Тип связи
- Wi-Fi
- Подключение к интернету (WAN)
- Ethernet RJ-45, SIM-карта
- Тип устройства
- роутер
- Стандарт Wi-Fi 802.11
- b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4)
- Частотный диапазон устройств Wi-Fi
- 2.4 ГГц
- Встроенная поддержка SIM-карт
- 3G, 4G LTE
- Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
- 300
- Цвет
- белый
Отзывы 1
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А
А
Арсланали
26 февраля 2024
А
Арсланали
26 февраля 2024
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