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Wi-Fi роутер Tenda 4G06

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Wi-Fi роутер Tenda 4G06
Wi-Fi роутер Tenda 4G06
Wi-Fi роутер Tenda 4G06
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
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Код товара: 142104
Производитель: Tenda
5
1 отзыв
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

5 490₽
65
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX12
4 590₽
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Wi-Fi роутер CUDY M3000(1-Pack) Black
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О товаре

Wi-Fi роутер Tenda 4G06

Благодаря своим возможностям может стать отличным выбором для частного и коммерческого использования. Отличительной особенностью устройства является встроенный модем LTE, который поддерживает SIM-карты всех известных операторов связи. Кроме того, устройство может выступать в качестве Wi-FI-маршрутизатора и сетевого моста. Может работать в широком спектре мобильных сетей и оборудован мощными внешними антеннами, благодаря чему обеспечивается возможность получения качественного и стабильного сигнала от базовых станций. Скорость мобильного интернета может достигать 150 Мбит/с. При работе устройства в режиме точки доступа Wi-Fi для других устройств передача данных осуществляется на частоте 2.4 ГГц, благодаря чему скорость может достигать 300 Мбит/с. Подключение оборудования к роутеру может осуществляться при помощи расположенных на корпусе нескольких разъемов Ethernet. Настройка рабочих параметров и дальнейшее администрирование может осуществляться через веб-интерфейс или мобильное приложение. В качестве источника питания используется сеть 220 В. Роутер поставляется с набором кабелей.
Характеристики
Тип связи
Wi-Fi
Подключение к интернету (WAN)
Ethernet RJ-45, SIM-карта
Тип устройства
роутер
Стандарт Wi-Fi 802.11
b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4)
Частотный диапазон устройств Wi-Fi
2.4 ГГц
Встроенная поддержка SIM-карт
3G, 4G LTE
Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
300
Цвет
белый
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Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
5
5 звезд
1
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3 звезды
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0
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0
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А
А
Арсланали
26 февраля 2024
Рекомендует этот товар
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0 0
А
Арсланали
26 февраля 2024
Рекомендует этот товар
Ответить
0
0
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5 490₽
65
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа