О товаре

Wi-Fi роутер Tenda 4G06 Благодаря своим возможностям может стать отличным выбором для частного и коммерческого использования. Отличительной особенностью устройства является встроенный модем LTE, который поддерживает SIM-карты всех известных операторов связи. Кроме того, устройство может выступать в качестве Wi-FI-маршрутизатора и сетевого моста. Может работать в широком спектре мобильных сетей и оборудован мощными внешними антеннами, благодаря чему обеспечивается возможность получения качественного и стабильного сигнала от базовых станций. Скорость мобильного интернета может достигать 150 Мбит/с. При работе устройства в режиме точки доступа Wi-Fi для других устройств передача данных осуществляется на частоте 2.4 ГГц, благодаря чему скорость может достигать 300 Мбит/с. Подключение оборудования к роутеру может осуществляться при помощи расположенных на корпусе нескольких разъемов Ethernet. Настройка рабочих параметров и дальнейшее администрирование может осуществляться через веб-интерфейс или мобильное приложение. В качестве источника питания используется сеть 220 В. Роутер поставляется с набором кабелей.